Воскресенье в Эстонии обещает быть дождливым

По сообщению Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможен туман. Ветер юго-западный - южный, на островах западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла.

В воскресенье днем по Эстонии сохранится переменная облачность. Дожди пройдут во многих регионах, возможны грозы. Ветер юго-западный - западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южных направлений 3-8, до полуночи порывами до 11 м/сек. Высота волны 0,4-0,9 метра. Местами кратковременный дождь. Видимость от умеренной до хорошей, местами туман. Температура воздуха ночью 10-13 градусов.