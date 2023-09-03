Строили-строили и наконец построили: плюсы и минусы реконструкции Вана-Каламая

Работы на новой привокзальной площади, с которой, собственно, и начинается улица Вана-Каламая, тоже закончены, но она пока выглядит неуютно из-за отсутствия зелени, а вот обновленная улица сразу же радует растениями, высаженными на засыпанные крупной белой щебенкой газоны. Посмотрим, как они перезимуют, а пока выглядят милыми и беззащитными. По камушкам, весело их разбрасывая, уже вовсю бегают дети. Мамы спокойно пьют кофе.