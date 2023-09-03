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Строили-строили и наконец построили: плюсы и минусы реконструкции Вана-Каламая

Вера Копти
, журналист
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Улица Вана-Каламая открыта после реконструкции.
Улица Вана-Каламая открыта после реконструкции. Фото: Вера Копти.

Наконец завершилась реконструкция улицы Вана-Каламая в Пыхья-Таллинне. Целых три дня в районе шумит праздник. Rus.Postimees решил не присоединяться к веселой толпе, собравшейся на новой площади, а пройти по улице от начала до конца и внимательно посмотреть по сторонам.

Работы на новой привокзальной площади, с которой, собственно, и начинается улица Вана-Каламая, тоже закончены, но она пока выглядит неуютно из-за отсутствия зелени, а вот обновленная улица сразу же радует растениями, высаженными на засыпанные крупной белой щебенкой газоны. Посмотрим, как они перезимуют, а пока выглядят милыми и беззащитными. По камушкам, весело их разбрасывая, уже вовсю бегают дети. Мамы спокойно пьют кофе.

Улица Вана-Каламая начинается практически на Балтийском вокзале. 
Улица Вана-Каламая начинается практически на Балтийском вокзале. Фото: Вера Копти.
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