Строили-строили и наконец построили: плюсы и минусы реконструкции Вана-Каламая

Наконец завершилась реконструкция улицы Вана-Каламая в Пыхья-Таллинне. Целых три дня в районе шумит праздник. Rus.Postimees решил не присоединяться к веселой толпе, собравшейся на новой площади, а пройти по улице от начала до конца и внимательно посмотреть по сторонам.
Работы на новой привокзальной площади, с которой, собственно, и начинается улица Вана-Каламая, тоже закончены, но она пока выглядит неуютно из-за отсутствия зелени, а вот обновленная улица сразу же радует растениями, высаженными на засыпанные крупной белой щебенкой газоны. Посмотрим, как они перезимуют, а пока выглядят милыми и беззащитными. По камушкам, весело их разбрасывая, уже вовсю бегают дети. Мамы спокойно пьют кофе.