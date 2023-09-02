Министр тормозит закрытие небольших школ: призываю волость действовать только в интересах детей

«Разрешения на обучение действительны, и эти школы имеют право преподавать. Я жду, когда муниципальные власти договорятся со школьными сообществами о том, как можно гарантировать право детей на образование. Я призываю волость действовать исключительно в интересах детей», - написала министр.

В интервью Postimees Каллас рассказала, что они с региональным министром Мадисом Калласам (Социал-демократическая партия) с весны ищут решение проблем двух школ в волости Ляэнеранна. «Все выходные я обменивалась электронными письмами с членами волостного совета Ляэнеранна и просила их взвесить решение о закрытии школы, но с юридической точки зрения ни у меня, ни у правительства нет рычагов для принятия решений», - сказала она.