Россию и Беларусь допустили на конгресс, Эстония ушла с союзниками в знак протеста

Сегодня в Брюсселе (Бельгия) проходит ежегодный конгресс Европейской федерации волейбола (CEV), на который были приглашены представители России и Беларуси, отстраненные от соревнований.
После этого представители Эстонской, Латвийской, Литовской, Украинской и Польской федераций в знак протеста решили покинуть конгресс, а их голоса были отданы другим странам.
«Европейская волейбольная семья была едина в своем решении, что Россия и Беларусь, ведущие агрессивную войну на Украине, не будут допущены к соревнованиям вместе с остальными. Но теперь выяснилось, что CEV разрешила представителям этих стран присутствовать на конгрессе, и это, конечно, неприемлемо для нас. Поэтому мы приняли решение не участвовать в конгрессе вместе с нашими ближайшими союзниками», - заявил генеральный секретарь Федерации волейбола Эстонии Ивар Лиллеберг, находящийся в Брюсселе.
В CEV также будет направлено письмо с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию, говорится в пресс-релизе Федерации Эстонии.