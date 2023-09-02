Россию и Беларусь допустили на конгресс, Эстония ушла с союзниками в знак протеста

«Европейская волейбольная семья была едина в своем решении, что Россия и Беларусь, ведущие агрессивную войну на Украине, не будут допущены к соревнованиям вместе с остальными. Но теперь выяснилось, что CEV разрешила представителям этих стран присутствовать на конгрессе, и это, конечно, неприемлемо для нас. Поэтому мы приняли решение не участвовать в конгрессе вместе с нашими ближайшими союзниками», - заявил генеральный секретарь Федерации волейбола Эстонии Ивар Лиллеберг, находящийся в Брюсселе.