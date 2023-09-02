Завод, с которым сотрудничает компания мужа Каи Каллас, находится в Петербурге и до сих пор работает. Там побывали журналисты «Бумаги»

Завод, с которым сотрудничает компания мужа Каллас, находится в Петербурге. «Бумага» побывала на производстве

Транспортная компания Stark Logistics, которой частично владеет супруг Каи Каллас Арво Халлик, продолжала перевозки в Россию все время с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщило 23 августа эстонское издание ERR. Stark Logistics доставляла грузы эстонской компании Metaprint ее российскому партнеру ООО «Аэропром».

Завод «Аэропрома» находится в промзоне на окраине Красного Села в трехэтажном кирпичном здании. Попасть в предприятие можно только по пропуску или приглашению. Но в здании на улице Свободы, 46 располагаются и другие компании, благодаря чему «Бумаге» удалось побывать на территории.

Здание завода «Аэропром» в Красном Селе. Фото: Яндекс карты

Гендиректор Stark Logistics Кристьян Крааг заявил, что осенью компания прекратит перевозки в Россию, так как производство под Петербургом остановит свою работу, однако по состоянию на 31 августа там все еще находились сотрудники. «Бумага» заметила готовые аэрозоли на конвейере и автомобили рядом с цехом для загрузки коробок с баллонами.