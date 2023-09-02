С августа премьер-министра Каю Каллас призывают уйти в отставку из-за бизнес-связей ее семьи с Россией: транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу политика Арво Халлику, продолжила поставки в РФ во время войны в Украине. После того как об этом стало известно, Каллас принесла публичные извинения (и отказалась покидать пост), а Халлик пообещал продать долю в предприятии. Партия реформ, которую возглавляет Каллас, намерена обсудить ситуацию 8 сентября. Тем временем журналисты «Бумаги» и эстонских изданий «Деловые ведомости» и Äripäev нашли в Красном Селе завод, непосредственно связанный со Stark Logistics и работающий до сих пор. С разрешения редакции «Бумаги» «Медуза» публикует материал целиком с незначительными изменениями.
Завод, с которым сотрудничает компания мужа Каи Каллас, находится в Петербурге и до сих пор работает. Там побывали журналисты «Бумаги»
Завод, с которым сотрудничает компания мужа Каллас, находится в Петербурге. «Бумага» побывала на производстве
Транспортная компания Stark Logistics, которой частично владеет супруг Каи Каллас Арво Халлик, продолжала перевозки в Россию все время с начала полномасштабного вторжения в Украину, сообщило 23 августа эстонское издание ERR. Stark Logistics доставляла грузы эстонской компании Metaprint ее российскому партнеру ООО «Аэропром».
Завод «Аэропрома» находится в промзоне на окраине Красного Села в трехэтажном кирпичном здании. Попасть в предприятие можно только по пропуску или приглашению. Но в здании на улице Свободы, 46 располагаются и другие компании, благодаря чему «Бумаге» удалось побывать на территории.
Гендиректор Stark Logistics Кристьян Крааг заявил, что осенью компания прекратит перевозки в Россию, так как производство под Петербургом остановит свою работу, однако по состоянию на 31 августа там все еще находились сотрудники. «Бумага» заметила готовые аэрозоли на конвейере и автомобили рядом с цехом для загрузки коробок с баллонами.
На самом производстве и в столовой при нем во время обеденного перерыва «Бумага» увидела только около пяти сотрудников. Не все из них могут работать в «Аэропроме». По данным сервиса Rusprofile, в штате числятся 49 человек. Не подтверждает версию об уходе с российского рынка и тот факт, что компания «Аэропром» в мае 2023 года начала искать новых сотрудников, заметили «Деловые ведомости». На сайте HeadHunter «Аэропром» разместил вакансии бухгалтера, упаковщика и кладовщика.
Какие именно баллоны производит «Аэропром» и для кого он их поставляет, неизвестно - надписи на них «Бумаге» не удалось рассмотреть, а у самой компании нет ни сайта, ни страниц в соцсетях с примерами продукции.
По словам владельца эстонского Metaprint Мартти Лемендика, единственный заказчик «Аэропрома» - российское юрлицо эстонской компании ООО «Метапринт», которое оформляет договоры с конечным заказчиком. Лемендик отказался называть клиентов компании, но заявил, что они не находятся под международными санкциями.
По данным Eesti Päevaleht, крупнейший деловой партнер «Метапринта» - «Русские технические аэрозоли» и входящая в ее состав компания «Эльф-Филинг». Они продают монтажную пену, герметики, клеи и другие технические аэрозоли. Эстонское издание не обнаружило связей компаний с российскими властями. У них также нет контрактов с госучреждениями, проверила «Бумага».
Выручка «Аэропрома» продолжила расти и в 2022 году. Компания, судя по всему, работает «в штатном режиме»
По данным Rusprofile, выручка «Аэропрома» активно растет с 2019 года. В 2021-м предприятие заплатило российскому государству 22,5 миллиона рублей налогов и страховых взносов. В 2022 году, во время полномасштабной войны в Украине, его оборот составил 1,79 миллиарда рублей, увеличившись на 11,5%. При этом компания убыточная - по итогам прошлого года у нее образовались долги на 57 миллионов рублей.
Гендиректор компании Олег Елагин также руководит ООО «ЗМУ», производящим изделия из металла. Ранее он был гендиректором еще трех компаний, одна из которых, «Аэрозольная Банка», занималась производством металлической тары.
На вопросы «Деловых Ведомостей» Елагин отвечать отказался, с руководителями других российских компаний системы Metaprint журналистам связаться не удалось. Менеджер по закупкам одной из компаний-клиентов «Метапринт» сказал «Деловым Ведомостям, что «вроде бы все работают в штатном режиме».
Под Гатчиной строили второе производство «Аэропрома». Сейчас территория заброшена
«Аэропром» планировали расширять - в Гатчинском районе Ленобласти рядом со станцией «Старое Мозино» строили новое производство, сообщал 24 августа гендиректор «Метапринта» Мартти Лемендик. По его словам, в 2022 году, в течение недели после начала войны, работы на участке остановили - из земли остались торчать 800 бетонных свай фундамента.
На этом участке побывал корреспондент «Бумаги». Территория не охраняется, на ней остались вагончики для строителей и техника. Охраны на территории замечено не было. К площадке успели провести асфальтированную дорогу, а также установить две остановки и провести канализацию. У заброшенной стройки отсутствует паспорт объекта - однако «Деловые ведомости» благодаря кадастровой выписке подтвердили, что она связана с «Метапринтом»
Участок в Ленобласти принадлежит ООО «Лемарт» - учредителю «Метапринта». Компанию создала кипрская фирма Memeflin Consultants, следует из данных Rusprofile. Одним из ее руководителей, как указано в базе данных OCCRP Aleph, числится Notrosion Management Limited, попавшая под санкции Украины в мае 2023 года.
С 2023 по 2025 год компания «Лемарт» должна была инвестировать в бюджет муниципалитета в 2023 году 1,5 миллиарда рублей, выяснили «Деловые ведомости». «Гатчинский [муниципальный] район адаптировался к условиям, вызванным введением антироссийских санкций отдельными европейскими государствами и США», - указано в документе местных властей с прогнозом социально-экономического развития.
Документы с планами инвестиций были отправлены в муниципалитет Гатчины еще в 2018 году, рассказал Лемендик «Деловым ведомостям». «Даже за неделю до начала полномасштабного вторжения сами украинские власти не верили в реальность такого сценария, поэтому «Метапринт» не мог его предвидеть в 2018 году», - заявил гендиректор «Метапринта».
За год войны компания мужа Каллас заработала около 1,5 миллиона евро на поставках в Россию
С февраля 2022 по август 2023 года Stark Logistics заработала около 1,5 миллиона евро на поставках в Россию, писал Delfi. Всего логистическая компания перевезла товаров на 29,8 миллиона евро. Из декларации Каи Каллас журналисты выяснили, что нынешний премьер-министр Эстонии инвестировала в бизнес мужа 350 тысяч евро.
В Stark Logistics заявили, что до начала полномасштабной войны ежемесячно совершали 60–70 перевозок в Россию и обратно, но сейчас у них осталась примерно одна-две перевозки в неделю. По словам гендиректора компании Кристьяна Краага, все перевозки связаны с эстонским предприятием AS Metaprint - одним из крупнейших производителей стальной аэрозольной упаковки в Европе.
Крааг заявил, что Stark Logistics лишь выполняет обязательства по уже заключенным с ней договорам и не нарушает каких-либо санкций Евросоюза. По его словам, у клиентов компании большая дебиторская задолженность и Stark Logistics должна выполнить оставшиеся контракты до конца, чтобы получить свои деньги. Он объясняет ситуацию так:
Наши перевозки в направлении России исторически связаны с обслуживанием концернов, находящимися в Эстонии. Поскольку бенефициарами данных перевозок не являются граждане России, организованные нами перевозки не приносят денег России. Если бы эти перевозки были заказаны у местного российского перевозчика, эстонский клиент напрямую заплатил бы за услуги бенефициарам в России.
Каллас отказывается подать в отставку. Она говорит, что не знала о бизнесе мужа
Представители оппозиционных партий парламента потребовали, чтобы за сотрудничество Stark Logistics ответила сама Каллас, и предложили ей подать в отставку.
Депутат социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд заявил, что ситуация станет крупнейшим скандалом в политической карьере Каллас, занимающей пост с января 2021 года. Он отметил, что премьер заработала свою популярность в том числе благодаря антироссийской и антивоенной позиции. Например, в августе 2022-го она написала, что необходимо запретить выдавать визы россиянам, так как «путешествия в Европу - это не право, а привилегия».
В ответ на критику депутатов премьер-министр заявила, что не понимает смысла упреков в ее сторону и видит в них политические мотивы оппонентов. Каллас отметила:
Оппозиция делает свою работу. Естественно, они почуяли запах крови. Сразу же повыскакивали шакалы. Я в самом деле не знаю, какие непосредственно ко мне упреки и в чем меня обвиняют. Я не сделала ничего неправильного. Мой супруг не сделал ничего неправильного.
Каллас также рассказала, что всегда разделяла работу и семейную жизнь и не имеет отношения к предпринимательской деятельности своего мужа. По ее словам, она не интересовалась деталями бизнеса супруга.
Позже премьер-министр извинилась за то, что компания ее мужа после начала войны в Украине продолжила работать в России. Однако она отказалась добровольно подавать в отставку. «Я продолжу работу в качестве премьер-министра. Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут голоса, и это их работа», - добавила премьер-министр.