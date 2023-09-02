Центр по правам человека выяснил, кого чаще всего оскорбляют в интернете

Гроссталь сослалась на проведенный в июне и июле Центром мониторинг языка вражды в социальных сетях. Его целью было выяснить, борются ли платформы социальных сетей с языком вражды, как они договорились с Европейской комиссией в мае 2016 года.

Мониторинг является частью международного проекта SafeNet, направленного на сокращение и анализ риторики ненависти в социальных сетях. В проекте участвует 21 неправительственная организация по всей Европе.

По словам Гроссталь, мониторинг языка вражды проводится с периодичностью раз в два месяца по единой методике во всех странах-участницах. За период мониторинга, который длился с начала февраля по конец июля, Центр зафиксировал 194 случая проявления языка вражды на платформах социальных сетей. Так, в Facebook был удален 61% публикаций с подобным контентом, а в TikTok - 44%.

Из всех сообщений ненависти 38% касались сексуальных меньшинств, что делает эту группу чаще всего поражаемой мишенью. Беженцы занимают второе место - на них приходится 32% инцидентов. На расистские высказывания пришлось 11% от общего числа сообщений.

Кроме того, были зафиксированы случаи проявления ненависти по религиозным убеждениям, этнической принадлежности, антимусульманской и гендерной ненависти. В последнем случае речь идет как о нападках на идентичность, так и на способы ее выражения.

«Хотя враждебность, обнаруженная в июне, в основном касалась сообщества ЛГБТ+, что можно связать с обсуждением и установлением равноправия в браке, по сравнению с предыдущими месяцами ее стало меньше, - пояснила Гроссталь. - Мы рады видеть, что в июле в социальных сетях на эстонском языке было еще меньше ненависти во всех целевых группах. Поскольку меньшинства и нападки на них в политике и СМИ в июле не были в центре внимания общества, вероятно, что существует связь между политическим фокусом и языком ненависти в социальных сетях».

Методология мониторинга языка вражды в социальных сетях вытекает из Кодекса поведения Европейской комиссии в отношении языка вражды. В мае 2016 года Еврокомиссия договорилась с Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube о внедрении Кодекса поведения против незаконного языка вражды в Интернете с целью предотвращения и пресечения его распространения.