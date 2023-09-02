Нобелевский лауреат Муратов признан в России «иноагентом»

Минюст РФ объявил «иноагентами» лауреата Нобелевской премии мира, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, экономиста Константина Сонина, экс-депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника и движение «Новая Тыва».
Министерство юстиции России в пятницу, 1 сентября, объявило «иностранным агентом» лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. По данным российского Минюста, главный редактор «Новой газеты» участвовал «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации».
Кроме Муратова, физлицами-«иноагентами» были признаны еще восемь человек. Это профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин, экс-депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов, стендапер Руслан Белый, журналисты Оксана Баршева (Ксения Ларина) и Денис Катаев, а также чеченский историк и политик Майрбек Вачагаев.
Организацией-«иноагентом» было признано движение «Новая Тыва», которое выступает против войны в Украине и участия в ней тувинцев. По версии Минюста РФ, оно «призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России».
Закон об «иноагентах» в России
Закон об «иностранных агентах» появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки «иноагентов» еженедельно, по пятницам. Статус «иноагента» налагает на человека множество обязанностей и ограничений.
С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять «иноагентами» не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную «поддержку», а также «находится под иностранным влиянием».
«Свободная Бурятия» внесена в список «нежелательных организаций»
В тот же день Генпрокуратура РФ внесла в реестр «нежелательных организаций» фонд «Свободная Бурятия». В качестве формальной причины указана «организация антироссийских акций».
В Генпрокуратуре утверждают, что фонд «предпринимает попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики».
Фонд ранее уже был внесен Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов».