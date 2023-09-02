Нобелевский лауреат Муратов признан в России «иноагентом»

Министерство юстиции России в пятницу, 1 сентября, объявило «иностранным агентом» лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. По данным российского Минюста, главный редактор «Новой газеты» участвовал «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации».

Кроме Муратова, физлицами-«иноагентами» были признаны еще восемь человек. Это профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин, экс-депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Максим Резник, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов, стендапер Руслан Белый, журналисты Оксана Баршева (Ксения Ларина) и Денис Катаев, а также чеченский историк и политик Майрбек Вачагаев.

Организацией-«иноагентом» было признано движение «Новая Тыва», которое выступает против войны в Украине и участия в ней тувинцев. По версии Минюста РФ, оно «призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России».

Закон об «иноагентах» в России

Закон об «иностранных агентах» появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки «иноагентов» еженедельно, по пятницам. Статус «иноагента» налагает на человека множество обязанностей и ограничений.

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять «иноагентами» не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную «поддержку», а также «находится под иностранным влиянием».

«Свободная Бурятия» внесена в список «нежелательных организаций»

В тот же день Генпрокуратура РФ внесла в реестр «нежелательных организаций» фонд «Свободная Бурятия». В качестве формальной причины указана «организация антироссийских акций».

В Генпрокуратуре утверждают, что фонд «предпринимает попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики».