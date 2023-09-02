Эстонский документальный фильм номинирован на одну из самых престижных кинопремий Европы

Наряду с фильмом Savusanna sõsarad в финал прошли «20 000 видов пчел» испанской режиссера Эстибалис Урресола Солагурен, «Опавшие листья» финского режиссера Аки Каурисмяки, документальный фильм «На Адаманте» француского режиссера Николя Филибера и «Учительская» немецкого режиссера Илкера Джатака.

К пяти выдвинутым на номинацию фильмам сделают субтитры на 24 официальных языках ЕС и покажут их в кинотеатрах всех стран блока. С пятницы все желающие смогут дать пяти фильмам свою оценку на платформе LUX.

Победитель определится по итогам голосований депутатов Европейского парламента и любителей кино, результаты которых дадут по 50 процентов финального результата. Победителя объявят на церемонии, которая пройдет в Европейском парламенте в марте 2024 года.