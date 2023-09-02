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Эстонский документальный фильм номинирован на одну из самых престижных кинопремий Европы

BNS
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Кадр из фильма Savvusanna sõsarad.
Кадр из фильма Savvusanna sõsarad. Фото: Filmikaader

Документальный фильм эстонской режиссера Анны Хинтс Savusanna sõsarad на Венецианском кинофестивале вошел в число пяти финалистов Европейской кинопремии зрительских симпатий LUX.

Наряду с фильмом Savusanna sõsarad в финал прошли «20 000 видов пчел» испанской режиссера Эстибалис Урресола Солагурен, «Опавшие листья» финского режиссера Аки Каурисмяки, документальный фильм «На Адаманте» француского режиссера Николя Филибера и «Учительская» немецкого режиссера Илкера Джатака.

К пяти выдвинутым на номинацию фильмам сделают субтитры на 24 официальных языках ЕС и покажут их в кинотеатрах всех стран блока. С пятницы все желающие смогут дать пяти фильмам свою оценку на платформе LUX.

Победитель определится по итогам голосований депутатов Европейского парламента и любителей кино, результаты которых дадут по 50 процентов финального результата. Победителя объявят на церемонии, которая пройдет в Европейском парламенте в марте 2024 года.

С 2020 года премия называется «Европейская кинопремия зрительских симпатий LUX» и вручается Европейским парламентом и Европейской киноакадемией в сотрудничестве с Европейской комиссией и сетью Europa Cinemas.

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