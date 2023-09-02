ФОТО ⟩ На надгробии Иты Эвер указан неправильный год рождения

Утром 9 августа в возрасте 92 лет скончалась всеми любимая актриса Ита Эвер. 29 августа состоялись проводы, Эвер похоронили на кладбище Метсакальмисту рядом с сыном Романом Баскиным.

Несколько дней назад на могиле Эвер установили надгробие, фотографию которого актриса Пилле Пюрг разместила в субботу на Facebook.

Однако на надгробии можно заметить досадную ошибку: Эвер родилась 1 апреля 1931 года, однако на надгробии указан 1937-й год.

Общественные деятели также обращают внимание на ошибку в комментариях к фотопосту. «Год рождения...», - комментирует Индрек Таранд.

«Да, там произошло недоразумение, надеюсь, его исправят», - комментирует опубликовавшая фотографию Пилле Пюрг и добавляет, что это не ее фотография.

Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Внук Иты Эвер Альфред Баскин удивлен известием о неправильной дате рождения: «Хорошо, что вы мне сообщили, я не знал об этом».

Баскин говорит, что надгробие было установлено 29 августа. «Ошибка похоронного бюро… Спасибо, что сообщили нам, теперь мы сможем с ней разобраться», - говорит Баскин.