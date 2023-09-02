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Потрявшийся в лесу Геннадий найден

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Полиция разыскивала 70-летнего Геннадия, который в субботу, 2 сентября, утром отправился за грибами в Аэгвийду и не вернулся домой. 

В субботу полиция искала Геннадия в лесах Койтъярве волости Ания, Харьюмаа. Также были задействованы вертолет, спасатели с квадроциклами и кинолог со служебной собакой.

В понедельник, 4 сентября в пресс-службе полиции сообщили, что Геннадий нашелся:

«Мы рады сообщить, что Геннадий найден и находится в стабильном состоянии. На всякий случай его отвезут в больницу для дополнительного медицинского обследования».

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