Потрявшийся в лесу Геннадий найден

В субботу полиция искала Геннадия в лесах Койтъярве волости Ания, Харьюмаа. Также были задействованы вертолет, спасатели с квадроциклами и кинолог со служебной собакой.

В понедельник, 4 сентября в пресс-службе полиции сообщили, что Геннадий нашелся: