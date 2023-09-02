Ушел за грибами и не вернулся: полиция разыскивает 70-летнего Геннадия

Полиция разыскивает 70-летнего Геннадия, который сегодня утром отправился за грибами в Аэгвийду и до сих пор не вернулся домой.
Рост Геннадия около 160 см, у него худощавое телосложение и седые волосы. На нем была кепка, зеленоватая одежда, а в руке у него может быть зеленая корзинка.
Сейчас полиция разыскивает мужчину в лесах Койтъярве волости Ания, Харьюмаа. Также задействованы вертолет, спасатели с квадроциклами и кинолог со служебной собакой.
Если вы видели Геннадия, полиция просит немедленно сообщить об этом по номеру 112.