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Ушел за грибами и не вернулся: полиция разыскивает 70-летнего Геннадия

rus.postimees.ee
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Пропавший Геннадий.
Пропавший Геннадий. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает 70-летнего Геннадия, который сегодня утром отправился за грибами в Аэгвийду и до сих пор не вернулся домой.

Рост Геннадия около 160 см, у него худощавое телосложение и седые волосы. На нем была кепка, зеленоватая одежда, а в руке у него может быть зеленая корзинка.

Сейчас полиция разыскивает мужчину в лесах Койтъярве волости Ания, Харьюмаа. Также задействованы вертолет, спасатели с квадроциклами и кинолог со служебной собакой.

Если вы видели Геннадия, полиция просит немедленно сообщить об этом по номеру 112.

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