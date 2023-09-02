Ушел за грибами и не вернулся: полиция, спасатели и добровольцы ищут пропавшего 70-летнего Геннадия

В субботу полиция искала Геннадия в лесах Койтъярве волости Ания, Харьюмаа. Также были задействованы вертолет, спасатели с квадроциклами и кинолог со служебной собакой.

Полиция, спасатели и волонтеры искали пропавшего всю ночь до раннего утра, но, к сожалению, безрезультатно.

Сегодня, 3 сентября, полицейские, спасатели на квадроциклах и волонтеры продолжают поиски в Сигула, Лийапекси и заповеднике Пыхья-Кырвемаа. В поисках по-прежнему задействованы дроны, и, скорее всего, сегодня к поискам присоединится и вертолет.

Рост Геннадия около 160 см, у него худощавое телосложение и седые волосы. На нем была кепка, зеленоватая одежда, с собой также может быть синее ведро.