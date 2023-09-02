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Ушел за грибами и не вернулся: полиция, спасатели и добровольцы ищут пропавшего 70-летнего Геннадия

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rus.postimees.ee
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Пропавший Геннадий.
Пропавший Геннадий. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает 70-летнего Геннадия, который в субботу, 2 сентября, утром отправился за грибами в Аэгвийду и до сих пор не вернулся домой.

В субботу полиция искала Геннадия в лесах Койтъярве волости Ания, Харьюмаа. Также были задействованы вертолет, спасатели с квадроциклами и кинолог со служебной собакой.

Полиция, спасатели и волонтеры искали пропавшего всю ночь до раннего утра, но, к сожалению, безрезультатно.

Сегодня, 3 сентября, полицейские, спасатели на квадроциклах и волонтеры продолжают поиски в Сигула, Лийапекси и заповеднике Пыхья-Кырвемаа. В поисках по-прежнему задействованы дроны, и, скорее всего, сегодня к поискам присоединится и вертолет.

Рост Геннадия около 160 см, у него худощавое телосложение и седые волосы. На нем была кепка, зеленоватая одежда, с собой также может быть синее ведро.

Если вы видели Геннадия, полиция просит немедленно сообщить об этом по номеру 112.

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