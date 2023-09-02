В следующие Музейные воскресенья некоторые музеи будут закрыты

В это воскресенье, 3 сентября, вновь можно принять участие в Музейном воскресенье, но некоторые участвующие в мероприятии музеи будут закрыты в связи с обновлением экспозиции.
В артиллерийской башне Кик-ин-де-Кёк с начала осени и до мая будет проводиться обновление экспозиции, поэтому она будет закрыта для посетителей. В это время будет открыта вся остальная часть музея укреплений. Также в этом году закрыт на ремонт детский музей Мийамилла. В связи с проведением мероприятий в этот раз также будет закрыт посетительский центр Таллиннского Певческого поля.
В это воскресенье, 3 сентября, можно бесплатно по предварительной регистрации посетить следующие филиалы Таллиннского городского музея: Таллиннский музей городской жизни (ул. Вене, 17), Музей фортификаций Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Музей фотографии (ул. Раэкоя, 4/6), Таллиннский русский музей (ул. Пикк, 29а), Музей Каламая (ул. Коцебу, 16), Дом Петра I (ул. Мяэкалда, 2).
Без предварительной регистрации в это воскресенье можно посетить музеи Таллиннского литературного центра в Кадриорге: Музей Вильде (Рохелине аас, 3), Музей Таммсааре (Койдула, 12а), Музей Мати Унта (Койдула, 17). Также без регистрации можно посетить галерею культурного центра «Кая» (Вильде теэ, 118), Ласнамяэский павильон Таллиннского дома искусства (Коорти, 24), Ныммеский музей (Яама, 18), а также Эстонский музей современного искусства (Курси, 5).
Бесплатное музейное воскресенье - инициатива Таллинна, призванная обратить внимание на деятельность музеев и богатую культурную жизнь столицы, а также повысить ее доступность для горожан и гостей города.
В этом году Музейное воскресенье состоится 3 сентября, 1 октября, 5 ноября и 3 декабря.