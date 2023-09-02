В следующие Музейные воскресенья некоторые музеи будут закрыты

В артиллерийской башне Кик-ин-де-Кёк с начала осени и до мая будет проводиться обновление экспозиции, поэтому она будет закрыта для посетителей. В это время будет открыта вся остальная часть музея укреплений. Также в этом году закрыт на ремонт детский музей Мийамилла. В связи с проведением мероприятий в этот раз также будет закрыт посетительский центр Таллиннского Певческого поля.