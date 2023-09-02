Доклад ЕС: реформы Маска в (бывшем) Twitter способствуют распространению российской пропаганды

«Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов в первой половине 2023 года еще больше возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter», - говорится в годовом исследовании, проведенном некоммерческой аналитической группой Reset.

До того, как Маск взял под свой контроль компанию Twitter, которую он позднее переименовал в X, она проводила политику маркировки и уменьшения влияния связанных с Кремлем аккаунтов, стремясь обеспечить прозрачность и минимизировать охват пропаганды.

«Мы больше не будем продвигать аккаунты государственных СМИ или их твиты через наши системы рекомендаций», - заявил Twitter в своем блоге в 2020 году.

Однако в ходе реформ Маска в апреле этого года от этой политики отказались.

В августе Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО тоже заявил, что реформы Маска привели к резкому росту «заметности» Кремля в Twitter.

Европа заняла гораздо более жесткую позицию в отношении дезинформации, чем США. Закон о цифровых услугах, вступивший в силу в прошлом месяце, под угрозой крупных штрафов требует от крупных технологических компаний активно бороться с угрозами безопасности детей, избирательным процессам, с преследованиями людей и прочим незаконным контентом.

Исследование ЕС показало, что нежелание X бороться с распространением дезинформации идет вразрез с этими правилами.

Не только Х

Но даже и те социальные сети, которые более охотно, чем Маск, борются с пропагандой, терпят неудачу. Исследование показало, что действия таких компаний, как Telegram и Meta (объявлена в России экстремистской организацией), владеющих Instagram и Facebook, оказались в значительной степени неэффективными в ограничении российских дезинформационных кампаний.

«В течение 2022 года аудитория и охват прокремлевских аккаунтов в социальных сетях существенно увеличились по всей Европе», - говорится в докладе. Аккаунты, явно поддерживаемые Кремлем и не заблокированные в ЕС, имеют не менее 165 миллионов подписчиков и в 2022 году их просмотрели не менее 16 миллиардов раз.