Дональд Трамп не скрывает своих намерений вернуться в Белый дом и продолжает утверждать, что Европа не вносит достаточно средств в поддержку Украины, в то время как США уже перевыполнили объемы своих обязательств. Паркер Уотт, стажер Института Шютте Тартуского университета, пишет о том, что если в 2024 году президентом США будет избран Дональд Трамп или Рон Десантис, у Украины больше не будет роскоши гарантированной постоянной военной помощи, предоставляемой ей администрацией Джо Байдена.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Что будет с военной помощью Украине в случае победы на выборах президента США республиканца?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
«Если бы я был президентом, я бы уладил эту войну за один день». Так ответил бывший президент США Дональд Трамп во время майской предвыборной кампании кандидата в президенты на вопрос о поставках военной помощи Украине. За этим комментарием последовал отказ Трампа признать, что он бы хотел, чтобы Украина победила. Он уклонился от ответа, вместо этого заявив, что он бы хотел мирных переговоров, которые бы остановили гибель людей, и которых, по его утверждению, он бы мог добиться.
Бывший президент, который известен тем, что восхищался Путиным во время своего пребывания у власти, продолжает придерживаться особенно мягкого подхода к России в своей предвыборной кампании на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году. Вместо того, чтобы пообещать больше военной помощи Украине, он продолжает утверждать, что Европа не внесла достаточно средств в эту борьбу, в то время как США перевыполнили объемы своих обязательств.
Эта риторика соответствует консервативным изоляционистским настроениям внутри страны, согласно которым деньги американских налогоплательщиков должны не тратиться за границей, а направляться на решение внутренних экономических проблем. Все это время позиция Трампа по отношению как к Путину, так и к Зеленскому, была неоднозначной. Вместо поддержки конкретной стороны он заявляет, что выступает за мир. Но этот мир не включает в себя возвращение Украине украденных земель, похищенных детей или даже каких-либо негативных последствий для Путина.
Возвращение Трампа в Белый дом вполне реально
Эти комментарии важны, потому что есть реальный шанс, что Трамп будет выдвинут кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2024 года, которые должны состояться 5 ноября 2024 года. Согласно опросам населения, Трамп с большим отрывом лидирует как главный кандидат от Республиканской партии, за него сейчас готовы проголосовать 54% избирателей республиканцев. Следующим кандидатом, согласно рейтингу, является губернатор Флориды Рон Десантис, у которого всего лишь 17% поддержки.
Что касается американского населения в целом, то и Трамп, и нынешний президент США Джо Байден в равной степени получают поддержку избирателей в размере 43%. Поддержка Трампа сохраняется даже несмотря на то, что в начале этого месяца ему были предъявлены обвинения в четырех уголовных преступлениях. Выдвинутые против него обвинения накладывают на него ответственность за совершение незаконных действий во время выборов 2020 года и сопровождаются множеством других юридических проблем, с которыми Трамп столкнется в конце нынешнего года и в 2024 году.
Даже при той поддержке, которую он сохраняет, сроки проведения судебных процессов создают проблемы для Трампа. Судебные разбирательства будут проходить одновременно с праймериз Республиканской партии, которые состоятся в период с февраля по июнь 2024 года. В США праймериз проводятся в каждом штате и представляют собой голосование среди членов партии за одного предпочтительного кандидата.
После того, как каждый штат проведет свои собственные выборы, обе партии - Республиканская и Демократическая - проведут конвенции. Там подсчитывается, кто получил большую поддержку в каждом штате, и победивший кандидат выдвигается на участие в президентских выборах. После проведенных конвенций один кандидат от Республиканской партии и один кандидат от демократов сразятся за пост президента.
Весь этот длительный процесс требует много ресурсов и предполагает постоянное общественное внимание.
Судебные разбирательства могут сильно осложнить камапанию Трампа
Если кандидатура Трампа будет связана с судебными разбирательствами или же он будет осужден по предъявленным обвинениям, то его возможность посвятить себя предвыборной кампании будет значительно ограничена. В настоящее время он пользуется поддержкой большинства избирателей, но время покажет, повлияют ли на избирателей республиканцев юридические проблемы Трампа.
Это особенно касается тех, кто не является ярым сторонником его кандидатуры. Если ему действительно придется отойти от предвыборной кампании, чтобы разобраться с судебными делами, ему ничего не останется, кроме как положиться на своих самых ярых сторонников, которые будут поддерживать его независимо от юридических проблем на его пути.
Десантис тоже не сулит Украине ничего хорошего
Но даже в случае, если Трамп действительно потеряет свою популярность и кандидатом в президенты станет Рон Десантис, обстоятельства для Украины лучше не станут. Ранее в этом году Десантис выступил с комментарием, заявив, что дальнейшее втягивание в «территориальный спор» между Украиной и Россией не является жизненно важным интересом США. Вместо этого он, как и Трамп, призвал к миру в Украине и отказу от действий, которые привели бы к вводу американских войск в Украину.
Он также заявил о своем несогласии с предоставлением оружия, которое позволило бы Украине проводить наступательные операции на российской территории. Вместо этого, по его словам, США должны сосредоточиться на обеспечении безопасности своих собственных границ, развитии энергоинфраструктуры и сдерживании влияния и растущей угрозы со стороны Китая.
Несмотря на то, что позже он смягчил свою позицию, назвав Путина военным преступником, позиция Десантиса, как и Трампа, в принципе ясна. Если кто-либо из них станет президентом, у Украины больше не будет роскоши гарантированной постоянной военной помощи, предоставляемой ей администрацией Байдена. Нынешняя администрация в партнерстве с Конгрессом США уже выделила Украине около 113 миллиардов долларов в качестве помощи с начала войны, а 10 августа запросила еще 13 миллиардов долларов на оборонную помощь вместе с 8 миллиардами долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь. Эти щедрые цифры будут значительно сокращены при администрации Трампа или Десантиса.
Пока общественное мнение в США поддерживает Украину
Тем не менее, отношение обоих лидеров Республиканской партии к войне отличается от позиции большинства американцев, которые все еще поддерживают борьбу Украины против агрессии России. В июне 2023 года только 28% американцев придерживались того же мнения, что и Трамп с Десантисом; мнения о том, что США оказывают слишком большую поддержку Украине.
Даже среди избирателей республиканцев меньшинство (44%) считает, что США оказывают слишком большую помощь Украине. На самом деле, другие кандидаты-республиканцы, такие как бывший вице-президент Майк Пенс, твердо намерены продолжать поддержку Украины в ее военных усилиях.
Несмотря на то, что такие кандидаты как Майк Пенс, набирают по результатам опросов всего около 3% голосов, они предлагают Украине гораздо более стабильную поддержку со стороны Республиканской партии. Более того, среди законодателей в США из обеих партий по-прежнему высока поддержка Украины.
Это означает, что все же еще есть возможность для продолжения поддержки Украины после предстоящих президентских выборов даже в случае победы республиканца. Однако, если присмотреться повнимательнее ко многим новым кандидатам, баллотирующимся в Сенат (а это половина законодательной власти США), то у них начинают проявляться схожие с трамповскими взгляды. Недавно американская новостная компания Axios опубликовала статью, посвященную трем конкурентным выборам в Сенат, на которых кандидат от Республиканской партии занимает твердую позицию против продолжения денежной поддержки Украины. Во всех случаях эти кандидаты повторяют риторику Трампа и Десантиса, вновь апеллируя к экономическому вкладу, который уже внесли США, а также смещая акцент на внутренние проблемы.
Эти голоса, вместе с голосами Трампа и Десантиса, демонстрируют небольшое, но заметное давление внутри Республиканской партии. На данный момент эти голоса не принадлежат политикам, которые ответственны за принятие решений, но если часть этих кандидатов будет избрана, то тогда эти голоса начнут звучать громче среди политиков.
И среди сторонников демократов есть те, кто допускает уступки России
Интересно то, что их высказывания могут повлиять не только на других политиков-республиканцев. В октябре этого года группа из тридцати прогрессивных демократов подписала письмо, призывающее президента Байдена «предпринять решительные дипломатические меры для урегулирования конфликта путем переговоров и прекращения огня, а также вступить в прямые переговоры с Россией и изучить новые перспективы для нового соглашения о европейской безопасности, приемлемого для всех сторон...». Несмотря на то, что позже это письмо было аннулировано под давлением администрации Байдена, подобные настроения все еще сохраняются.
Политики-демократы выступают за прекращение войны не с отсылкой на внутренние проблемы (как это делают республиканцы), а с утверждением, что затяжная война стоит больше жизней и денег. Тем не менее, они пытались добиться того же результата, что и ранее упомянутые кандидаты-республиканцы. Именно поэтому избрание новых кандидатов-республиканцев и их голоса, выступающие за мирные переговоры, могли бы также побудить политиков-демократов вновь высказаться.
Подобные настроения имеют последствия, выходящие за рамки этой войны. Они подсвечивают более глубокую дискуссию, которая набирает обороты в американской политике. Если эти голоса продолжат звучать громче и громче, то существует реальная вероятность того, что они начнут подвергать сомнению текущую степень вовлеченности Соединенных Штатов в мировую политику.
Эта дискуссия может подлить масла в огонь и усилить внутреннюю тенденцию, о которой свидетельствует недавний опрос, опубликованный исследовательским центром Pew Research Center. Опрос показал, что 55% американцев считают, что Соединенным Штатам следует уделять меньше внимания проблемам за рубежом и уделять больше внимания внутренним проблемам в целом. Это заметный сдвиг по сравнению с 50%, которые были согласны с этим утверждением в 2021 году.
Тем не менее, несмотря на эти данные, американская общественность по-прежнему в значительной степени поддерживает американскую помощь Украине. Однако, если или Трамп, или Десантсис будет избран в качестве кандидата-республиканца и затем победит на президентских выборах, то текущие объемы помощи Украине будут поставлены под вопрос. Это, в свою очередь, может стать стимулом для более широкой дискуссии среди американского населения относительно уровня участия США в политике на мировой арене.