ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Что будет с военной помощью Украине в случае победы на выборах президента США республиканца?

Весь этот длительный процесс требует много ресурсов и предполагает постоянное общественное внимание.

Судебные разбирательства могут сильно осложнить камапанию Трампа

Если кандидатура Трампа будет связана с судебными разбирательствами или же он будет осужден по предъявленным обвинениям, то его возможность посвятить себя предвыборной кампании будет значительно ограничена. В настоящее время он пользуется поддержкой большинства избирателей, но время покажет, повлияют ли на избирателей республиканцев юридические проблемы Трампа.

Это особенно касается тех, кто не является ярым сторонником его кандидатуры. Если ему действительно придется отойти от предвыборной кампании, чтобы разобраться с судебными делами, ему ничего не останется, кроме как положиться на своих самых ярых сторонников, которые будут поддерживать его независимо от юридических проблем на его пути.

Десантис тоже не сулит Украине ничего хорошего

Но даже в случае, если Трамп действительно потеряет свою популярность и кандидатом в президенты станет Рон Десантис, обстоятельства для Украины лучше не станут. Ранее в этом году Десантис выступил с комментарием, заявив, что дальнейшее втягивание в «территориальный спор» между Украиной и Россией не является жизненно важным интересом США. Вместо этого он, как и Трамп, призвал к миру в Украине и отказу от действий, которые привели бы к вводу американских войск в Украину.