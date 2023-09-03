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Фото ⟩ Грохот слышали даже на соседней улице: в Тарту столкнулись автомобили

Йенс Раавик
, журналист
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В субботу, 2 сентября, около девяти часов вечера перед церковью святого Петра в Тарту произошло ДТП: молодой человек на автомобиле Renault въехал сзади в Toyota, которой также управлял молодой человек.

Вчера в 20.42 люди, которые живут недалеко от перекрестка Нарвского шоссе и Пуйестеэ, услышали грохот, который также был слышен и на соседней улице.

Сразу после этого на секунду была слышна полицейская сирена, а рядом с разбившимися автомобилями остановилась патрульная машина.

После столкновения Renault оказался на встречной полосе.

Люди в ДТП не пострадали.

Спустя четверть часа после столкновения участники аварии все еще находились на месте происшествия, фотографировали повреждения и общались с полицией.

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