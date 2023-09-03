Фото ⟩ Грохот слышали даже на соседней улице: в Тарту столкнулись автомобили

В субботу, 2 сентября, около девяти часов вечера перед церковью святого Петра в Тарту произошло ДТП: молодой человек на автомобиле Renault въехал сзади в Toyota, которой также управлял молодой человек.
Вчера в 20.42 люди, которые живут недалеко от перекрестка Нарвского шоссе и Пуйестеэ, услышали грохот, который также был слышен и на соседней улице.
Сразу после этого на секунду была слышна полицейская сирена, а рядом с разбившимися автомобилями остановилась патрульная машина.
После столкновения Renault оказался на встречной полосе.
Люди в ДТП не пострадали.
Спустя четверть часа после столкновения участники аварии все еще находились на месте происшествия, фотографировали повреждения и общались с полицией.