Фото ⟩ Грохот слышали даже на соседней улице: в Тарту столкнулись автомобили

Вчера в 20.42 люди, которые живут недалеко от перекрестка Нарвского шоссе и Пуйестеэ, услышали грохот, который также был слышен и на соседней улице.

Сразу после этого на секунду была слышна полицейская сирена, а рядом с разбившимися автомобилями остановилась патрульная машина.

После столкновения Renault оказался на встречной полосе.

Люди в ДТП не пострадали.