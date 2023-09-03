На шоссе столкнулись два нарушителя ПДД: пострадали две женщины и ребенок

В субботу, 2 сентября, в 13.17 в Рапламаа в волости Мярьямаа в деревне Ваймыйза на 57-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП: 40-летний мужчина на автомобиле Mazda совершил поворот налево в месте, где поворот налево запрещен. Другой автомобиль Renault, которым управлял 19-летний мужчина, пошел на обгон в месте, где обгон запрещен, и врезался в бок Mazda.

Пассажиры Mazda - 38-летняя женщина, трехлетний мальчик и 68-летняя женщина - были доставлены в больницу.

В двух других ДТП пострадали велосипедисты

Также вчера в результате ДТП пострадали два велосипедиста.

В 15.01 в Харьюмаа в поселке Раазику на пешеходно-велосипедной дороге упал 62-летний велосипедист. Он был доставлен в больницу.