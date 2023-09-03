Каллас не одинока: фирма родственников финского министра зарабатывала на экспорте в Россию

В пятницу, 1 сентября, министр по делам Европы и управлению государственным имуществом Финляндии Андерс Адлеркрейц (Шведская народная партия) попал в заголовки газет после того, как выяснилось, что семейное предприятие, которым руководит брат жены Адлеркрейца, экспортировало шипы для зимних шин в Россию во время войны в Украине.
Анна-Мая Хенрикссон, председатель Шведской народной партии, прокомментировала этот скандал в утренней телепередаче Ylen Ykkösaamu. По ее словам, Адлеркрейц не имеет никаких связей с компанией, пишет Yle.
«Я понимаю, что эта компания заключила соглашения, которые выполняются. У нас в Финляндии, конечно, есть компании, которым трудно выйти из заключенных ими контрактов», - заявила председатель финской партии.
Сам министр Адлеркрейц также ранее заявил газете Ilta-Sanomat, что не имеет никакого отношения к компании. По его словам, фирма активно пытается помочь своим клиентам вывести производство из России.
Напомним, что недавно в Эстонии разразился скандал: стало известно, что Stark Logistics, компания Арво Халлика, мужа премьер-министра Каи Каллас, одного из самых активных инициаторов введения санкций против России, продолжила заниматься транспортировкой товаров в Россию: их деловой партнер, компания Metaprint, который также имеет долю в компании Stark Logistics, уже полтора года не может там упаковать вещи.