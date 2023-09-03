Каллас не одинока: фирма родственников финского министра зарабатывала на экспорте в Россию

Анна-Мая Хенрикссон, председатель Шведской народной партии, прокомментировала этот скандал в утренней телепередаче Ylen Ykkösaamu. По ее словам, Адлеркрейц не имеет никаких связей с компанией, пишет Yle.

«Я понимаю, что эта компания заключила соглашения, которые выполняются. У нас в Финляндии, конечно, есть компании, которым трудно выйти из заключенных ими контрактов», - заявила председатель финской партии.

Сам министр Адлеркрейц также ранее заявил газете Ilta-Sanomat, что не имеет никакого отношения к компании. По его словам, фирма активно пытается помочь своим клиентам вывести производство из России.