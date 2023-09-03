Фото ⟩ На воротах тюрьмы появилось НЛО

Улицы Туй и Лаатсарети жители Пярну посещают не так уж часто, но теперь появился повод посетить перекресток этих двух улиц.

Художник начал в пятницу покрывать красками металлические ворота бывшей тюрьмы высотой и шириной в несколько метров. «Вначале у меня был другой эскиз, но мы пришли к выводу, что он сюда не подходит. Поэтому я сделал новый, абстрактный. Ключевым словом была абстрактность», - рассказал Kryptik, чьи фирменные работы можно найти почти во всех районах Пярну. Эта работа была выполнена по заказу общества квартала Каламехе.