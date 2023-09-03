Большая галерея ⟩ Концерт и мощное световое шоу: смотрите, как прошел День Ласнамяэ

«Начиная с мая мы проводили для жителей района серию мероприятий, посвященных юбилею района, и вчерашнее событие стало отличным завершением празднований. Я хотела бы поблагодарить всю команду организаторов, без которых это событие не состоялось бы, а также всех, кто принял участие в этом необычном празднике», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 2 сентября, в парке Паэ состоялось празднование Дня Ласнамяэ. Мероприятие началось вечером в 18.00, а концерт – в 19.00 и продлилось до 23.00. На Дне Ласнамяэ выступили любимцы публики Эдуард Томан, Уку Сувисте и Карл-Эрик Таукар. Двое последних со своими музыкальными группами.

В качестве уже знакомого элемента в парке Паэ был установлен водный экран, причем в этом году их было уже два, и на них транслировались пространственные и визуальные эффекты, гармонирующие с музыкой и другими элементами светового шоу в центре озера Паэ.

Совершенно новым элементом в этом году стали лазеры и световые установки. На водной сцене посреди озера Паэ можно было наблюдать за игрой лазеров, которые рисовали фигуры в воздухе и на водных экранах, а световое шоу превратило берег, небо и склоны озера Паэ в восхитительное море красок.

Световое шоу началось с заходом солнца и достигло зрелищной кульминации ближе к концу концерта, когда на сцену вышел хедлайнер.