«Здесь используют не почтовых голубей, а улиток»: турист из Эстонии три месяца не мог вернуться на родину

Житель Эстонии Маргус, который с мая не мог покинуть Болгарию, в пятницу получил долгожданное известие из прокуратуры - его наконец разрешили вернуться домой. «Я получил бумагу. Здесь написано, что я могу временно покинуть страну. Однако водительские права не вернули», - говорит он.
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В мае этого года Маргус поехал в Болгарию в гости к другу. «Я хотел приехать сюда несколько лет назад, но потом появился коронавирус, и я никуда не попал», - рассказывает Elu24 Маргус. Однако поездка в гости и отдых обернулись многомесячным принуждением оставаться в Болгарии, и Маргус в силу обстоятельств провел там все лето.