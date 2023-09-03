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«Здесь используют не почтовых голубей, а улиток»: турист из Эстонии три месяца не мог вернуться на родину

Трийн Роос
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Болгарские СМИ провели интервью с Маргусом.
Болгарские СМИ провели интервью с Маргусом. Фото: Erakogu

Житель Эстонии Маргус, который с мая не мог покинуть Болгарию, в пятницу получил долгожданное известие из прокуратуры - его наконец разрешили вернуться домой. «Я получил бумагу. Здесь написано, что я могу временно покинуть страну. Однако водительские права не вернули», - говорит он.

В мае этого года Маргус поехал в Болгарию в гости к другу. «Я хотел приехать сюда несколько лет назад, но потом появился коронавирус, и я никуда не попал», - рассказывает Elu24 Маргус. Однако поездка в гости и отдых обернулись многомесячным принуждением оставаться в Болгарии, и Маргус в силу обстоятельств провел там все лето.

Итак, что случилось? В середине мая местная полиция задержала Маргуса за рулем автомобиля, проверила документы, а также провела тест на алкоголь и наркотики. «Алкоголь показал 0, но тест на наркотики показал, будто я вел машину под воздействием кокаина, что невозможно», - заявил Маргус, добавив, что никогда в жизни даже не пробовал наркотики. Вот тут-то и начались неприятности, которые продолжались до конца августа, когда решение было найдено.

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