С начала войны России против Украины Евросоюз постоянно ужесточал экономические санкции в отношении путинского режима. На сегодняшний день действует одиннадцатый пакет санкций, цель которых - вынудить Россию прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, ощутили ли они отсутствие российских товаров и нужно ли с Россией торговать.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Эстония без российских товаров: своего хватает; мне все равно чей товар; нет нужных лекарств
Людмила Козлова, педагог (Таллинн)
- Ощущаете ли вы отсутствие российских товаров?
- Да так не очень, но нужно чтобы какие-то товары были. Например, вот нет лекарств нужных, к которым мы все привыкли. Год уже не достать. Какие-то редкие продукты, травяные чаи, какие-то сборы. Вот на такое не должно быть запрета. Особенно такие запреты тяжело переносят пожилые люди. Конфеты были хорошие, что-то из продуктов, и по ценам они были дешевле, чем наши местные здесь из Европы. Ощущается на таком уровне.
- А стоит ли сейчас иметь какие-то отношения с Россией?
- Не знаю. Мне кажется, всё, что она затеяла, это надолго. Война всем изменила жизнь. Мы уже привыкли и нашли замену всему тому, что от нее шло. Какие могут быть отношения в войну! Просто жалко всех, и нас, и их, и Украину.
Валентина Трофименко, экономист (Нарва)
- Позволительно ли сегодня иметь торговлю с Россией?
- Категорически нельзя. Любая деятельность с Россией поддерживает режим, который устроил войну в нашей Европе. Нельзя иметь никаких связей: ни культурных, ни торговых, ни научных, потому что все это так или иначе Россия превратит в оружие и смерть. Страна-агрессор, страна-террорист, без ее товаров безопасней.
- А вы уже почувствовали отсутствие российских товаров?
- Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Знаете, я такие товары не ищу и не обращаю на них внимание. У нас в магазинах есть все, что нужно. Абсолютно все можно найти и купить на любой вкус и кошелек. Мне кажется, что нет таких особенных продуктов или товаров, которые бы нельзя было найти в Эстонии и для этого что-то такое покупать у России или в Беларуси.
Кульдер Сепп, прораб (Таллинн)
- Ощущаете ли вы отсутствие российских товаров?
- Нет. Мы занимаемся малярными работами, и в этом плане у нас строгие критерии к качеству материалов. Российское нам применять некуда, поэтому никогда не искали и не будем искать материалы из России. Есть ли, нет ли, нам все равно. В своей бытовой жизни ничего из России не использую. У меня жена в магазин ходит, но я что-то не замечал ничего российского у себя на кухне или в доме. Ни единого гвоздя русского не было и нет. И не надо нам. Поставили стоп на отношениях, так тому и быть.
- Считаете, что отношения с Россией сейчас иметь не стоит?
- Я считаю, что Россия сама себя поставила так, что никаких отношений с ней иметь нельзя никакой нормальной стране. Я часто работаю в Финляндии и скажу, что настроения там такие же, хотя русских тоже много, как и у нас в Эстонии. И там, и здесь все понимают, что раз стоп, то надо стоять на стопе и никаких движений. Толк от санкций будет. Сама история показывает с Ираном, Кубой, что эффект есть. Стоп, Россия!
Наталия Никанен, менеджер (Йыхви)
- Ощущаете ли вы отсутствие российских товаров?
- Нет. Сейчас все можно купить и везде. Нет такого, что ищешь и не находишь. Спокойно обходимся без русских продуктов, химии какой-то или одежды. Все те рыночные ячейки, которые занимала Россия, у нас заменили другие страны, так что Европа полностью адаптирована. Рынок работает по своим правилам, а в торговле пустого места не бывает.
- А торговлю иметь сегодня с Россией позволительно?
- Санкции не дают, и, наверное, нельзя, но я за то, чтобы разделять политику и торговлю. Бизнес отдельно, а политические дела должны решаться отдельно. Должны быть доступны любые товары, и из России тоже.
- Вы считаете, что этично поддерживать экономику страны-агрессора?
- Ну, если деньги за товары идут на танки и бомбы, то я бы такие товары не покупала.
Любовь Бирюкова, пенсионер (Таллинн)
- Ощущаете ли вы отсутствие российских товаров?
- Мне уже столько лет, что меня это не интересует. Кто там и чего, не мое это. Я в магазины не хожу, ничего не покупаю. Дети у меня все покупают и привозят. Что купят, то в доме и есть.
- А из российских товаров есть что-то дома?
- Не помню. Вот чтобы на русском было написано, такого не помню, нет, наверное. А что? Надо чтобы было, что ли? В Эстонии своего хватает, нам чужого не надо.
Максим Захаров, студент (Кейла)
- Можно ли сейчас иметь отношения с Россией?
- Не надо смешивать в одну кучу войну, культуру и торговлю. Не надо все в одно. Надо разделять политику и выгодное сотрудничество. Торговля была выгодна всем.
- А вы уже почувствовали отсутствие торговых отношений с Россией?
- Как сказать? Наверное, да. Но я этим не интересуюсь.
- Значит, отсутствие российских товаров не ощутили?
- Для меня нет разницы, что и кто сделал. Никогда не смотрю, чтобы узнать, где произведен товар. Мне все равно, чей товар, и на эту тему даже разговоров не слышал среди своих друзей. Мы войну не поддерживаем, но это все. Живем обычной жизнью. Если российских товаров нет, значит, можно найти замену, но не думаю, что всему можно найти. По ценам разница будет, есть такое.
Марет Тейяаре, домохозяйка (Таллинн)
- Ощущаете ли вы отсутствие российских товаров?
- Да. Российских товаров в магазинах нет давно. Но я не покупала ничего российского и до санкций. Даже трудно вспомнить, что у меня такого было. Наверное, белорусская соль, а больше не вспомню. Я не испытываю дискомфорта из-за отсутствия российских товаров. Своего полно, все можно купить.
- Позволительно ли сегодня иметь торговлю с Россией?
- Сейчас нельзя нарушать санкции. Давайте скажем прямо, что за агрессию надо расплачиваться. Торговать с Россией не надо, но когда она вернет все Украине, в будущем можно что-то и купить. Но не сейчас.
Тийт Таутс, таксист (Таллинн)
- Считаете, что отношения с Россией сейчас иметь не стоит?
- Да, считаю. И весь мир так считает. Россия воюет в Украине, так? Союзник у нее Беларусь, так? Никаких отношений быть не может. Точка. Понятно, что если мыслить по-советски, то когда предлагают дешево, надо брать. Сейчас в России товаров много и минимальные цены. Но мы думаем по-европейски. Давно думаем по-своему, а не как в СССР. Мы научились уважать себя, уважать закон. Раз введены санкции, мы будем их соблюдать. Точка.
- Ощущаете ли вы отсутствие российских товаров?
- Не знаю. Нет. Я никогда не покупал, что там такого из России. Другое дело, очень много такого рода продуктов и игрушек было в Нарве. Вот в Ида-Вирумаа может очень ощущаться пенсионерами, бабушками. А мне этих товаров никогда не надо было. Есть, я знаю, есть российские товары какие-то очень хорошие и по цене выгодные, но мне они не нужны.
Комментарий автора
Некоторые русскоязычные жители Эстонии высказывались против антироссийских санкций ЕС в сфере продовольствия и медикаментов, однако данные товары никогда не были включены в санкционные списки.
Ни одна из введенных санкций против России не препятствует поставке для населения в целом агропродовольственной продукции, медицинского оборудования или медикаментов.
На данный момент действует пакет международных экономических санкций в отношении России, принятый Евросоюзом 21 июня. По мнению некоторых эстонских политиков, этот одиннадцатый по счету документ, так же как и предыдущие, мало способствует давлению на военно-экономический потенциал России. Однако нельзя сказать, что точка зрения Эстонии в Брюсселе не учитывается.
По предложению Эстонии Евросоюз ужесточил санкции на экспорт автомобилей в Россию, а также запретил экспорт в Россию пневматического и газового оружия. Судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, в том числе судам, отключившим систему автоматической идентификации местоположения, запрещен заход в порты ЕС.
Также по предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов. Впервые под ограничения попали 87 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Помимо уже включенных в список российских и иранских предприятий, теперь сюда входят также предприятия, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Армении.
«Эстония и Европейский Союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными и затрагивали те секторы, из которых Россия получает наибольшую поддержку в финансировании своей агрессии против Украины», – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.
По мнению Маргуса Цахкна, разработка последнего санкционного пакета была направлена на предотвращение уклонения от уже действующих санкций.
В качестве важного элемента в новом пакете санкций на этом направлении Министерство иностранных дел Эстонии считает введение полного запрета на транзит товаров через Россию в третьи страны. В этом вопросе Эстонию полностью поддерживают Латвия, Литва и Польша.
Также по предложению Эстонии и других стран Балтии и Польши будут расширены санкции на дорожный транспорт, запрещая перевозку грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России. Товары, которые Россия использовала в войне против Украины, в том числе электроника, полупроводники и камеры, будут добавлены в список запрещенных к экспорту.
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