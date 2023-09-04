ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Эстония без российских товаров: своего хватает; мне все равно чей товар; нет нужных лекарств

Людмила Козлова, педагог (Таллинн)

Людмила Козлова. Фото: Денис Антонов

- Ощущаете ли вы отсутствие российских товаров?

- Да так не очень, но нужно чтобы какие-то товары были. Например, вот нет лекарств нужных, к которым мы все привыкли. Год уже не достать. Какие-то редкие продукты, травяные чаи, какие-то сборы. Вот на такое не должно быть запрета. Особенно такие запреты тяжело переносят пожилые люди. Конфеты были хорошие, что-то из продуктов, и по ценам они были дешевле, чем наши местные здесь из Европы. Ощущается на таком уровне.

- А стоит ли сейчас иметь какие-то отношения с Россией?

- Не знаю. Мне кажется, всё, что она затеяла, это надолго. Война всем изменила жизнь. Мы уже привыкли и нашли замену всему тому, что от нее шло. Какие могут быть отношения в войну! Просто жалко всех, и нас, и их, и Украину.

Валентина Трофименко, экономист (Нарва)

Валентина Трофименко. Фото: Денис Антонов

- Позволительно ли сегодня иметь торговлю с Россией?

- Категорически нельзя. Любая деятельность с Россией поддерживает режим, который устроил войну в нашей Европе. Нельзя иметь никаких связей: ни культурных, ни торговых, ни научных, потому что все это так или иначе Россия превратит в оружие и смерть. Страна-агрессор, страна-террорист, без ее товаров безопасней.

- А вы уже почувствовали отсутствие российских товаров?