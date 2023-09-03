Деятель недели ⟩ Работу директора новой школы можно сравнить с компостной кучей – результат станет виден через некоторое время

– Как ваши дела сейчас?

– Есть хороший баланс оживления и обеспокоенности. В повседневной жизни еще есть заботы, но, когда думаешь о том, что действительно важно, на сердце наступает покой. Все важное, что касается как личной жизни, так и школы, в порядке.

– С чем можно сравнить с работу директора новой школы?

– Например, с компостной кучей. На первый взгляд сходства нет, но результат того и другого станет виден через некоторое время.

– Как вы справляетесь в ситуации, когда на каждом шагу кто-то хочет у вас что-то узнать или получить?

– Информационный поток действительно бешеный. Я стараюсь различать вопросы и просьбы: некоторые вопросы могу переадресовать, в некоторых случаях честно отвечаю, что не знаю, в других случаях ищу ответ вместе с тем, кто задал вопрос. Иногда разумнее принять решение сразу и закрыть тему, но подчас для нахождения решения нужно потратить время и копнуть глубже. Я стараюсь работать так, чтобы каждый день оставалось время заняться несрочными делами, такими как построение отношений и доверия, планирование или осмысление.

– В какой эпохе прошлого вы бы предпочли жить и чем там заниматься?