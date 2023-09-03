Школьный руководитель Индрек Лиллемяги (34 года) в течение последнего года вместе со своими коллегами активно готовился к открытию Таллиннской Пельгулиннаской государственной гимназии. 1 сентября школа, которая является теперь самым большим деревянным зданием в Эстонии, открыла свои двери для учеников первого потока. Через два года там будут учиться более 1000 гимназистов.
Деятель недели ⟩ Работу директора новой школы можно сравнить с компостной кучей – результат станет виден через некоторое время
– Как ваши дела сейчас?
– Есть хороший баланс оживления и обеспокоенности. В повседневной жизни еще есть заботы, но, когда думаешь о том, что действительно важно, на сердце наступает покой. Все важное, что касается как личной жизни, так и школы, в порядке.
– С чем можно сравнить с работу директора новой школы?
– Например, с компостной кучей. На первый взгляд сходства нет, но результат того и другого станет виден через некоторое время.
– Как вы справляетесь в ситуации, когда на каждом шагу кто-то хочет у вас что-то узнать или получить?
– Информационный поток действительно бешеный. Я стараюсь различать вопросы и просьбы: некоторые вопросы могу переадресовать, в некоторых случаях честно отвечаю, что не знаю, в других случаях ищу ответ вместе с тем, кто задал вопрос. Иногда разумнее принять решение сразу и закрыть тему, но подчас для нахождения решения нужно потратить время и копнуть глубже. Я стараюсь работать так, чтобы каждый день оставалось время заняться несрочными делами, такими как построение отношений и доверия, планирование или осмысление.
– В какой эпохе прошлого вы бы предпочли жить и чем там заниматься?
– У меня нет иллюзий относительно золотого времени народа Кунгла. Куперьянов и Людовик XIV также страдали от зубной и сердечной боли. Иногда я, конечно, тоскую по времени, когда связь человека и природы будет сильнее, и борьба за внимание людей будет не такой напряженной, но мне очень нравится жить в настоящем и быть собой.
– Кем вы хотели стать в детстве?
– Я часто писал в блокнотах своих друзей, что такой профессии пока не существует. И да, в качестве руководителя школы я действительно могу сформировать свою собственную роль.
– В чем вас упрекают друзья?
– Я не могу быстро ответить на каждое письмо или сообщение. И я не могу долго засиживаться по вечерам, склонен рано уходить со всяких торжеств.
– Какая ваша самая сильная сторона?
– Я способен понимать стремления и слабости людей.
– Что вас злит больше всего?
– Я не злился уже много лет. Но наглость заставляет действовать и вмешиваться. Например, парковать машину на тротуаре - довольно дурацкая привычка.
– Что заставляет вас краснеть?
– Я спросил у жены. Он никогда не видела, чтобы я краснел.
– Что вам не нравится в вашем характере и вы бы хотели от этого избавиться?
– Я склонен метаться и торопиться.
– Привычка, которую вы хотели бы иметь?
– Я мог бы каждый день читать по одному стихотворению, регулярно принимать холодный душ и спать с ночи до утра, не просыпаясь.
– Что сейчас является самой большой проблемой в школьном образовании Эстонии?
– Отсутствие хороших работающих учителей с посильной нагрузкой. Также более чуткого и внимательного к нюансам оношения всегда могло бы быть больше.
– Каково лицо вашей школы?
– Школа ответствена за свое влияние, взгляд смелый, но немного игривый. Мы стараемся выглядеть так, какими хотели бы видеть себя в зеркале в понедельник утром.
– Чего еще вы хотите достичь в своей жизни?
– Когда-нибудь я мог бы тихо раствориться в росистой траве. И залезть на очень высокую гору.