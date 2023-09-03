Фото ⟩ Кайтселийт передал украинским снайперам оптику и дроны

Об этом BNS сообщила пресс-служба Кайтселийта, отметив, что под руководством ополчения и при финансовой поддержке Slava Ukraini были закуплены и переданы наблюдательные приборы, дальномеры и беспилотники тем же бойцам, которые прошли обучение в Кайтселийте весной этого года. В общей сложности было закуплено и передано в подразделения оборудование на сумму 100 000 евро.

«Благодаря проведенным нами курсам снайперов, мы, Кайтселийт, имеем полезные связи с украинскими подразделениями, сражающимися за свободу своей родины», - рассказал начальник Генерального штаба Кайтселийта, полковник Ээро Ребо.

«Используя эти связи, мы, с одной стороны, сами можем стать опытнее, а с другой - будем знать, в какой поддержке нуждаются украинские подразделения. Спасибо НКО Slava Ukraini и делавшим пожертвования, которые помогли нам существенно обновить оснащение наших партнеров».

С января по март этого года инструкторы Северо-Восточной теробороны Кайтселийта обучали украинских снайперов и стрелков. Обучение прошли две группы украинских военнослужащих, но при этом процесс обучения был обоюдным, так как эстонцы имели возможность перенять боевой опыт украинцев.