Электромобили становятся все более популярными. По данным издания Bloomberg, в 23 странах мира доля электромобилей в продажах новых авто превысила 5%. Это считается критическим порогом, после которого начинается быстрый рост спроса на этот вид транспорта.

Kia EV6 довольно редкий зверь на наших дорогах, и это грустно, потому что с точки зрения внешнего вида у корейского автогиганта получился очень необычный, а с некоторых ракурсов – неприлично красивый электромобиль. То же самое можно сказать и о салоне: красиво, футуристично, приятно на ощупь.