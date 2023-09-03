Северная Корея симулировала «тактический ядерный удар»

Северная Корея провела учения, симулировав «тактический ядерный удар» двумя крылатыми ракетами большой дальности, сообщили государственные СМИ КНДР в воскресенье, 3 сентября.

В сообщении агентства ЦТАК говорится, что учения прошли накануне рано утром и были призваны предупредить «врагов» о готовности КНДР к ядерной войне.

Две тактические крылатые ракеты, оснащенные муляжами ядерных боеголовок, были запущены в направлении Желтого моря и пролетели 1500 км, уточняется в сообщении.

Только в конце августа Северная Корея в рамках «тактических ядерных учений» осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности.

Рекордное количество испытаний оружия

В этом году КНДР провела рекордное количество испытаний различных видов вооружений. При этом на прошлой неделе Северной Корее уже вторично не удалось вывести на орбиту разведывательный спутник.