Фото и видео ⟩ В Санкт-Петербурге горит нефтебаза

В Санкт-Петербурге бушует масштабный пожар на территории нефтебазы «Ручьи» у Пискаревского проспекта, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы. По некоторым данным, загорелась заправочная цистерна, пишет DW.
В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории нефтебазы «Ручьи», сообщает МЧС. «Фонтанка» пишет, что над Красногвардейским районом города поднялся столб дыма.
Пресс-служба МЧС Петербурга уточняет, что возгорание возникло на Пискаревском проспекте, 125. Огонь охватил ангар площадью 80х10 метров.
Между тем жители города сообщают в Сети о звуках взрыва в районе пожара. Информации о пострадавших пока нет.
Причины возгорания пока не называются.