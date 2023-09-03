Фото и видео ⟩ В Санкт-Петербурге горит нефтебаза

В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории нефтебазы «Ручьи», сообщает МЧС. «Фонтанка» пишет, что над Красногвардейским районом города поднялся столб дыма.

Между тем жители города сообщают в Сети о звуках взрыва в районе пожара. Информации о пострадавших пока нет.