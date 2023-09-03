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Фото и видео ⟩ В Санкт-Петербурге горит нефтебаза

rus.postimees.ee
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Фото: МЧС РФ/Telegram

В Санкт-Петербурге бушует масштабный пожар на территории нефтебазы «Ручьи» у Пискаревского проспекта, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы. По некоторым данным, загорелась заправочная цистерна, пишет DW.

В Санкт-Петербурге произошел пожар на территории нефтебазы «Ручьи», сообщает МЧС. «Фонтанка» пишет, что над Красногвардейским районом города поднялся столб дыма.

Пресс-служба МЧС Петербурга уточняет, что возгорание возникло на Пискаревском проспекте, 125. Огонь охватил ангар площадью 80х10 метров.

Между тем жители города сообщают в Сети о звуках взрыва в районе пожара. Информации о пострадавших пока нет.

Причины возгорания пока не называются.

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