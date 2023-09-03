Известный производитель напитков попал в список спонсоров войны в Украине

Норвежский телеканал TV2 сообщил в субботу, что SAS решила немедленно убрать продукцию Pepsico из залов ожидания в аэропортах.

Вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Pepsico объявила, что прекратит производство в России. Однако этого сделано не было, наоборот, производитель напитков в прошлом году увеличил прибыль в России в четыре раза, а доля российских предприятий в обороте группы выросла с четырех до пяти процентов. У Pepsico в России 19 заводов, на которых работает около 20 000 человек.

В марте 2022 года компания заявила, что прекратит производство и рекламу своей продукции в стране из-за агрессивной войны, начатой ​​Россией. Однако в августе того же года компания снова начала производить там безалкогольные напитки 7up и Mirinda, но уже под новыми названиями - Evervess и Frustyle. В марте компания также начала выпуск Pepsi под новыми брендами, писал Helsingin Sanomat.

Список спонсоров войны составляют, в числе прочих, Министерство иностранных дел Украины и Национальное агентство по предотвращению коррупции. По их данным, продукция Pepsico также была обнаружена в военных пайках российских солдат.

В списке есть еще несколько международных гигантов. Например, производитель потребительских товаров Unilever, производитель продуктов питания Mars и Mondelez - производитель популярного шоколада Marabou.