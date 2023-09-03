Фото и видео ⟩ Спустя 60 лет: в одной из школ Эстонии прошла необычная встреча одноклассников

«Вновь пересматриваю старые классные фотографии в видавшем виды фотоальбоме – как поживаете, мои старые друзья? Давно о вас ничего не слышал». Эти слова были на листках, которые Яак Кянд вручал бывшим одноклассникам в первый день в школе. На самом деле это не была линейка для первоклассников, это было ее повторение. Спустя 60 лет.