«Вновь пересматриваю старые классные фотографии в видавшем виды фотоальбоме – как поживаете, мои старые друзья? Давно о вас ничего не слышал». Эти слова были на листках, которые Яак Кянд вручал бывшим одноклассникам в первый день в школе. На самом деле это не была линейка для первоклассников, это было ее повторение. Спустя 60 лет.
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Фото и видео ⟩ Спустя 60 лет: в одной из школ Эстонии прошла необычная встреча одноклассников
В 1963 году в первый класс 10-й школы Тарту поступило 108 девочек и мальчиков. Их разделили на три класса. Хотя многие из них продолжали учиться вместе на протяжении многих лет, а также встречались после окончания школы, пути некоторых не пересеклись после первого года обучения.