В таллиннской школе обвалился потолок, дети переводятся на домашнее обучение

В момент обрушения в здании не было учащихся, никто в происшествии не пострадал. Образовательная деятельность школы будет как можно скорее переведена ​​в альтернативные помещения, а пока дети будут учиться из дома, сообщила пресс-служба Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

«Это достойная сожаления ситуация, - признал исполняющий обязанности директора по развитию недвижимости RKAS Тармо Мяндметс. - Теперь нам предстоит сосредоточиться на поиске причин, вызвавших такую ​​ситуацию. Эксперты уже работают над тем, чтобы как можно скорее внести ясность. Мы сотрудничаем со школой».

По словам представителя Спасательного департамента Павла Куликова, в целях безопасности как детей, так и персонала школы спасатели, прибывшие на место происшествия на улице Техника, 18, отдали распоряжение не продолжать учебный процесс в здании школы до тех пор, пока не будет проведена строительная экспертиза.

«В целях безопасности в здании не будет продолжена образовательная деятельность. В рамках экспертизы мы выясним причины аварии в кратчайшие сроки. Самое главное для нас - безопасность школьников», - прокомментировал глава отдела строительства и железных дорог Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Прийт Паллу.

Как сообщил директор школы Иан Карелл, с понедельника дети переходят на домашнее обучение до тех пор, пока не будут найдены альтернативные помещения, куда можно будет перевести учебный процесс. «Школьное здание будет закрыто во время экспертизы, чтобы обеспечить для всех безопасность», - пояснил Карелл.

Европейская школа работает в отремонтированном в 2018 году историческом здании по адресу Техника, 18, где раньше располагалась Таллиннская транспортная школа.