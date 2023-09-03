Бесконечный китайский кризис. Почему Китай при Си Цзиньпине вряд ли перегонит Америку

Этим летом эксперты и политики на Западе заговорили о том, как жить с угасающим Китаем, и чем торможение китайской экономики обернется для остального мира.

Для Америки дряхлеющий Китай превращается из экономической в политическую и военную угрозу. Для азиатских соседей открывается возможность переманить западный бизнес и капитал. России же закат китайского чуда обещает падение доходов от экспорта ее основного товара - энергоносителей.

Почему летящий азиатский дракон вдруг обернулся ползущим червяком? И правда ли, что Китай обречен и не сможет в очередной раз доказать, что терпение и труд всё перетрут, если того захочет компартия?

А что случилось?

Если кратко - забарахлил главный мотор китайской экономики, рынок недвижимости. Но это лишь симптом глубинной болезни, истоки которой — в демографии и, главное, кризисе доверия к руководящей и направляющей роли компартии и ее лидера Си Цзиньпина.

Подобно России нищий Китай разбогател, как только перешел к рыночной экономике и открылся Западу в 1990-х. Богатство прирастало на 10-15% в год, но постепенно догоняющий рост, индустриализация и урбанизация исчерпали себя, и при Си экономика росла уже вдвое медленнее, на 5-7% в год.