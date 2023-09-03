Штраф до 3000 евро: турист в Италии задержан за попытку украсть камни с пляжа

Не укради. Даже камни. К этой заповеди не прислушался некий турист в Италии, который должен ответить перед законом за то, что он пытался украсть с пляжа Сардинии 41 килограмм камней, пишет Rus.TVNET.
Турист из Франции гальку уложил в багажник своего автомобиля и пытался покинуть остров Сардиния на пароме, который направлялся в Ниццу. Однако перед заездом на паром его остановили итальянские таможенники.
«У него в багажнике был 41 килограмм гальки и камней с пляжа Лампиана. Они были конфискованы и возвращены», - сообщили таможенники.
Сардиния - большой итальянский остров в Средиземном море - хорошо известен своими белопесчаными пляжами, которые настолько ценны, что с 2017 года туристам запрещено брать с собой камни и гальку. Этот запрет был введен для защиты пляжа от эрозии или разрушения.
Штраф за похищение песка, гальки или ракушек с пляжа острова может составлять от 500 до 3000 евро.