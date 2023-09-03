В Таллинн зашло последнее на этой неделе круизное судно

В воскресенье в порт Ванасадам зашел четвертый и последний на этой неделе круизный лайнер - Costa Fascinosa.
289-метровое судно, ходящее под итальянским флагом, прибыло из Хельсинки в 7:29 утра в воскресенье, чтобы во второй половине дня взять курс на Ригу. До пункта назначения судно совершит девятидневный круговой рейс, который начнется и закончится в Киле, с остановкой в Клайпеде, третьем по величине городе Литвы.
В этом сезоне Costa Fascinosa больше не будет посещать Эстонию и продолжит круизы по Южной Европе.
С декабря по апрель лайнер будет ходить в водах Аргентины, Уругвая и Бразилии. По данным Cruisemapper, в следующем сезоне Costa Fascinosa не зайдет в Эстонию, а будет ходить в Средиземном море в итальянском, греческом и мальтийском секторах.