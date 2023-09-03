Урмас Рейнсалу: правительство все сильнее подрывает будущее эстонской промышленности

«Новые налоги, непредсказуемые цены на энергоносители и масса новых нормативных актов делают перспективы нашей промышленности все более сложными. Это в широком смысле слова левая политика, жертвой которой сначала станет предпринимательство, затем - рабочие места и под конец - обнищавшая страна», - написал Рейнсалу в социальных сетях.

«Само собой разумеется, что не было проведено никакого анализа влияния нового акта, - критикует Рейнсалу. - В то время, когда наша экономика находится в состоянии рецессии, когда экспорт промышленной продукции по состоянию на июнь упал на 16%, а цены на производственные ресурсы взлетели, единственная идея, которую преследует правительство, - это наложить новое бремя и налоги на людей и на предпринимательство в целом, как сейчас, к примеру, в случае с промышленностью. Но промышленность - это хребет эстонской экономики».