Британская разведка: РФ пытается вербовать в армию иностранцев

Как говорится в сообщении, в частности в конце июня в Армении и Казахстане распространялись онлайн-объявления для желающих поступить на контрактную службу в российскую армию. При этом была обещана единовременная выплата в 495 тысяч рублей (4730 евро) и в дальнейшем месячная зарплата от 190 тысяч (1815 евро). Активны были вербовщики в Костанайской области на севере Казахстана, где живёт значительное количество этнических русских.

Также, как отмечается в сообщении, по крайней мере с мая 2023 года российские власти также предпринимают усилия, чтобы завлечь в армию мигрантов из стран Центральной Азии. Им обещают высокую зарплату, а также упрощенное получение российского гражданства. При этом, как утверждается, в частности в оккупированном Мариуполе российские власти изъяли у строителей из Узбекистана паспорта и принудили их заключить контракты с армией.

«Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер, связанных с мобилизацией, в преддверии президентских выборов 2024 года. Использование иностранных граждан позволяет Кремлю привлечь дополнительные человеческие ресурсы для своих военных действий в условиях растущих потерь», - говорится в сообщении британской разведки. В нём не сказано, сколько иностранцев, по ее оценке, удалось привлечь к службе в российской армии.