Роскошная яхта Путина была доставлена из Европы в Сочи через Северный Ледовитый океан

Роскошная яхта Владимира Путина, стоявшая на стоянке в немецком порту, была доставлена в Сочи через Северный Ледовитый и Тихий океаны, чтобы избежать ареста.
Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину перед Кремлем встал вопрос о том, как доставить роскошную яхту Путина Graceful из Германии в российский порт на Черном море.
По данным группы антикоррупционных расследований Алексея Навального, 82-метровая яхта по схеме с участием нескольких компаний Евросоюза сначала была доставлена в Санкт-Петербург, где на ней были завершены ремонтные работы.
Оттуда по Беломорскому каналу она вышла в Северный Ледовитый и Тихий океаны. Судно обогнуло Евразийский континент и, наконец, достигло черноморского побережья в Сочи.
Во время транспортировки судно было временно переименовано в «Косатку», сообщает Barents Observer.
Логистическая операция была проведена в сотрудничестве с российской государственной атомной компанией «Росатом», которая отвечает за развитие транспортных коридоров в Северном Ледовитом океане.
Graceful не имеет ледовой защиты и крайне уязвима к суровым условиям Северного Ледовитого океана. Неясно, плыла ли яхта через Арктику в сопровождении атомного ледокола или была погружена на какое-то транспортное судно.
Вероятно, яхта Путина была доставлена по водному пути через Северный Ледовитый океан в августе 2022 года. В «Росатоме» существует онлайн-реестр судов, имеющих лицензию на использование арктического морского пути, однако информации о Graceful или «Косатке» в нем нет.
Известно, однако, что «Росатом» неожиданно закрыл портал мониторинга движения судов по Северному морю, размещенный в Интернете. До начала августа 2022 года там отображались названия судов, проходящих по маршруту, пункт назначения и их точное местоположение.
Команда Навального установила, что Путин и его окружение потратили более трех миллиардов рублей на ремонт роскошной яхты с начала войны в Украине. По мнению журналистов, роскошь яхты Graceful сопоставима с дворцом Путина в Геленджике.
Яхта Graceful была построена для Путина в 2013 году, но, несмотря на роскошь и стоимость около ста миллионов долларов, Путин остался недоволен яхтой и потребовал ее капитального ремонта.
Graceful - лишь одно из судов, принадлежащих Путину. Самая большая и экстравагантная из них - «Шехерезада» длиной 140 метров, стоимость которой, по некоторым данным, составляет 700 млн долларов США.
На всех яхтах Путина работают сотрудники Федеральной службы безопасности, отвечающие за безопасность высших должностных лиц государства. Финансирование судов осуществляется через схемы, связанные с российскими олигархами, что затрудняет установление настоящего владельца яхты.