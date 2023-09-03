Роскошная яхта Путина была доставлена из Европы в Сочи через Северный Ледовитый океан

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину перед Кремлем встал вопрос о том, как доставить роскошную яхту Путина Graceful из Германии в российский порт на Черном море.

По данным группы антикоррупционных расследований Алексея Навального, 82-метровая яхта по схеме с участием нескольких компаний Евросоюза сначала была доставлена в Санкт-Петербург, где на ней были завершены ремонтные работы.

Оттуда по Беломорскому каналу она вышла в Северный Ледовитый и Тихий океаны. Судно обогнуло Евразийский континент и, наконец, достигло черноморского побережья в Сочи.

Во время транспортировки судно было временно переименовано в «Косатку», сообщает Barents Observer.

Логистическая операция была проведена в сотрудничестве с российской государственной атомной компанией «Росатом», которая отвечает за развитие транспортных коридоров в Северном Ледовитом океане.

Graceful не имеет ледовой защиты и крайне уязвима к суровым условиям Северного Ледовитого океана. Неясно, плыла ли яхта через Арктику в сопровождении атомного ледокола или была погружена на какое-то транспортное судно.

Вероятно, яхта Путина была доставлена по водному пути через Северный Ледовитый океан в августе 2022 года. В «Росатоме» существует онлайн-реестр судов, имеющих лицензию на использование арктического морского пути, однако информации о Graceful или «Косатке» в нем нет.