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Видео ⟩ Метеор озарил ночное небо в Турции

rus.postimees.ee
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Метеор в ночном небе Турции.
Метеор в ночном небе Турции. Фото: @HABIP785 VIA X

Яркий метеор пролетел по ночному небу в Турции, создав яркое цветовое представление.

Одна из видеозаписей полета метеора была сделана в городе Эрзурум на востоке Турции.

Онур Качмаз, снявший это видео, находился на детской площадке, когда увидел яркое свечение в ночном небе.

Вхождение небесного тела в атмосферу Земли вызвало яркие вспышки света, заставившие облака светиться разными цветами. Кроме того, сквозь облака был виден ярко горящий движущийся объект.

Метеор также был заснят на камеру в турецкой провинции Гюмушане.

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