Видео ⟩ Метеор озарил ночное небо в Турции

Одна из видеозаписей полета метеора была сделана в городе Эрзурум на востоке Турции.

Онур Качмаз, снявший это видео, находился на детской площадке, когда увидел яркое свечение в ночном небе.

Вхождение небесного тела в атмосферу Земли вызвало яркие вспышки света, заставившие облака светиться разными цветами. Кроме того, сквозь облака был виден ярко горящий движущийся объект.