Осталось три шага до финала! Латвия разгромила Бразилию

Матч завершился со счетом 104:84 (22:20, 23:22, 36:21, 23:21) в пользу латвийской сборной.

Самую результативную игру за сборную Латвии в Джакарте провел Андрей Гражулис, набравший 24 очка. Артур Жагарс набрал 17 очков, а Давис Бертанс добавил в копилку латвийской сборной 14 очков. У бразильцев самым результативным стал на счету Бруно Кабокло, которая принёс своей команде 20 очков.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Бразилия

Таким образом, сборная Латвии обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, который состоится в среду. Следующий соперник латвийских баскетболистов определится в матче Германии и Словении.

Вторую путевку в 1/4 финала из группы L между собой разыграют сборные Испании и Канады, которые сыграют в 16:30 по латвийскому времени.

Напомним, в первом матче на чемпионате мира сборная Латвии нанесла разгромное поражение команде Ливана (109:70), затем сенсационно обыграла Францию (88:86), в третьей игре уступила сборной Канады (75:101), а в четвертой победила действующих чемпионов мира Испанию (74:69).