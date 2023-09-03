Цена на нефть установила рекорд в этом году

В то же время в Нью-Йорке цена за баррель сырой нефти марки WTI выросла до 85,55 доллара. В последний раз сырая нефть торговалась на таком высоком уровне в ноябре 2022 года. Основной причиной роста цен на нефть на завершающейся неделе стало падение запасов в США, пишет Oilprice.com.

Отмечается, что цены на нефть длительное время удерживаются на высоком уровне из-за сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией, и ситуация с этим может ухудшится. Большинство аналитиков ожидают, что Саудовская Аравия продлит установленное сокращение добычи в один миллион баррелей в день до октября. Кроме того, ослабление доллара также повышает цены на нефть.