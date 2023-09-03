Проходящая бизнес-конференция укрепит деловые отношения между Эстонией и Японией

Румер Тараев, руководитель направления иностранных инвестиций Тартуской городской управы, отметил, что Тарту имеет положительный опыт знакомства с компаниями, стартапами и исследовательским сотрудничеством в области «умного города» в Японии. «Учитывая интерес эстонских стартапов к японскому рынку и растущий интерес крупных японских компаний к инвестированию в Эстонию, данное мероприятие - отличная возможность привезти в Тарту крупные японские компании, наладить контакты и получить представление о характере стартап-предпринимательства в нашей стране», - сказал он.

На бизнес-конференции, которая пройдет в конференц-центре тартуского отеля Lydia, с докладами о построении и укреплении отношений сотрудничества с японскими компаниями выступят Илария Перла, руководитель группы Азиатского региона совместного агентства EAS и Kredex, Ясуюки Исига, генеральный директор Японской организации внешней торговли в Варшаве, и Нина Лубба, советник по инвестициям. Эрмо Тикк, директор CDL Estonia, расскажет о Тарту - городе с наибольшим количеством sTARTUp-мышлений в мире. На конференции обзор своей деятельности представят как японские, так и эстонские компании.

Бизнес-конференция ориентирована на компании эстонского сектора ИКТ, работающие в области цифровых технологий, искусственного интеллекта и «умных городов».

На вечернем сетевом мероприятии японская делегация, прибывшая в Тарту во главе с Эстонским водородным корпусом, расскажет о том, как и почему была создана Эстонская водородная долина и как они могут работать вместе для достижения своих амбициозных целей. «Эстонская водородная долина, являющаяся первой в мире общенациональной водородной сферой, была основана в Тарту, а многолетний опыт Тартуского университета способствовал углублению как научных разработок, так и предпринимательской деятельности в Эстонии», - пояснил Марек Алликсоо, член правления Эстонской ассоциации водородных технологий.