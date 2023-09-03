Мнение ⟩ Партия реформ надеется на тактику «простить и забыть»

После недавнего скандала вокруг мужа Каи Каллас, который занимался грузоперевозками в Россию несмотря на войну, не стоит ожидать немедленной отставки премьер-министра. Похоже, что Партия реформ решила выиграть время и делает ставку на тактику «простить и забыть». Другими словами, есть надежда, что к следующим выборам электорат либо забудет, либо простит случившееся, а международное сообщество не будет считать произошедшее с Каллас большой новостью и вскоре потеряет к этому интерес. Вспоминая недавнюю политическую историю Эстонии и зная международный контекст, Партия реформ, как ни парадоксально, имеет достаточно серьезные основания для оптимизма в этих вопросах.

Однако прежде чем говорить о стратегии игры «простить и забыть», следует задать один важный вопрос о нынешнем скандале: почему партнеры по коалиции продолжают молчать, а Партия реформ, похоже, относится к этому вопросу не так серьезно, как можно было бы ожидать?

Для партнеров по коалиции все ясно: они боятся не попасть в новую коалицию в случае смены премьер-министра. Однако, рассматривая поведение Каллас, нельзя ни на минуту забывать, что она по образованию юрист. Юридически все было грамотно и компания при соучастии ее мужа далеко не единственная в Эстонии, которая продолжила бизнес в России с несанкционированными товарами. Да, моральная ответственность остается, но не столько на основании действий самой Каллас, сколько на основании действий кого-то другого. Глядя на это с точки зрения юриста, это не является серьезным основанием для того, чтобы брать на себя ответственность. Но самое главное во всей этой истории то, что Партия реформ никуда не спешит уходить, поскольку без них математика сегодняшнего парламента все равно не позволит сформировать альтернативную коалицию власти.