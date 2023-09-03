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Мнение ⟩ Партия реформ надеется на тактику «простить и забыть»

История показывает, что эта стратегия может сработать
, доцент кафедры сравнительной политологии Таллиннского университета
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Madis Veltman
  • У Партии реформ есть основания полагать, что нынешний скандал будет забыт
  • Внутриполитическая логика Эстонии сделала Партию реформ «тефлоновой» партией
  • Скандал не может стать препятствием для дальнейшей карьеры Каи Каллас

Партия реформ избрала тактику, при которой ожидается, что избиратели забудут скандал и связанные с ним моральные вопросы, а СМИ успокоятся, пишет политолог Тынис Саартс.

После недавнего скандала вокруг мужа Каи Каллас, который занимался грузоперевозками в Россию несмотря на войну, не стоит ожидать немедленной отставки премьер-министра. Похоже, что Партия реформ решила выиграть время и делает ставку на тактику «простить и забыть». Другими словами, есть надежда, что к следующим выборам электорат либо забудет, либо простит случившееся, а международное сообщество не будет считать произошедшее с Каллас большой новостью и вскоре потеряет к этому интерес. Вспоминая недавнюю политическую историю Эстонии и зная международный контекст, Партия реформ, как ни парадоксально, имеет достаточно серьезные основания для оптимизма в этих вопросах.

Однако прежде чем говорить о стратегии игры «простить и забыть», следует задать один важный вопрос о нынешнем скандале: почему партнеры по коалиции продолжают молчать, а Партия реформ, похоже, относится к этому вопросу не так серьезно, как можно было бы ожидать?

Для партнеров по коалиции все ясно: они боятся не попасть в новую коалицию в случае смены премьер-министра. Однако, рассматривая поведение Каллас, нельзя ни на минуту забывать, что она по образованию юрист. Юридически все было грамотно и компания при соучастии ее мужа далеко не единственная в Эстонии, которая продолжила бизнес в России с несанкционированными товарами. Да, моральная ответственность остается, но не столько на основании действий самой Каллас, сколько на основании действий кого-то другого. Глядя на это с точки зрения юриста, это не является серьезным основанием для того, чтобы брать на себя ответственность. Но самое главное во всей этой истории то, что Партия реформ никуда не спешит уходить, поскольку без них математика сегодняшнего парламента все равно не позволит сформировать альтернативную коалицию власти.

Поэтому Партия реформ, видимо, избрала тактику ожидания, когда избиратели забудут о скандале и его моральной сомнительности, а СМИ успокоятся. С другой стороны, предполагается, что, поскольку инцидент не вызвал особых волнений за рубежом, даже если он несколько подрывает шансы Каллас на выдвижение на высокие международные посты, ее амбиции далеко не угасли.

Учитывая политический контекст и прошлую историю Эстонии, у стратегов Партии реформ есть веские основания полагать, что прощение и забвение сработают.

Учитывая политический контекст и прошлую историю Эстонии, у стратегов Партии реформ есть веские основания полагать, что прощение и забвение сработают. Вспомним скандал с финансированием Партии реформ 11-летней давности (2012 год). Несмотря на то, что тогда ошибки и подозрения носили гораздо более серьезный характер, Партия реформ не принесла извинений, а когда кто-то ушел в отставку (в то время Кристен Михал), то это произошло только через несколько месяцев. Упала ли поддержка Партии реформ в результате «Сильвергейта»? Нет! Она снизилась лишь на несколько процентных пунктов на заключительном этапе скандала, и никаких серьезных политических последствий для партии этот серьезный промах не принес - следующие выборы в 2015 году они выиграли с большим отрывом.

Избиратели более либерального крыла простили партию, потому что альтернатива в виде правительства Эдгара Сависаара выглядела гораздо хуже и представляла большую угрозу для безопасности Эстонии. Замените имя Сависаара на имя Мартина Хельме в сегодняшней ситуации, и вы увидите, что история имеет тенденцию повторяться почти в унисон. Внутриполитическая логика Эстонии и геополитическое положение страны сделали Партию реформ «тефлоновой» партией, и они прекрасно осознают это преимущество. Если десять лет назад прощение и забвение сработало в случае гораздо более серьезного скандала, то почему оно не должно сработать сейчас?

Если смотреть с внутренней точки зрения, то действительно кажется, что международная карьера Каи Каллас серьезно пострадала, но со стороны это вряд ли выглядит столь драматично. Во-первых, новости об Эстонии как о маленькой стране привлекают очень мало внимания, а Каллас уже создала себе солидную репутацию - ее не разрушишь в одночасье.

Если Каллас будет избрана, например, в Еврокомиссию или на важный пост в НАТО, это дело конечно бы раскопали, но станет ли оно решающим аргументом для отклонения ее кандидатуры? Сомневаюсь.

Во-вторых, существуют тысячи европейских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на санкции или в юридически корректной серой зоне, причем многие из них - очень известные крупные корпорации. Не следует думать, что новость о том, что компания мужа премьер-министра маленькой страны (не он сам!), в которой он даже не имеет контрольного пакета акций, поставляет в Россию несанкционированные товары, не должна вызывать серьезной реакции у прагматичных европейских политиков. Особенно это касается крупных стран Западной Европы. Да, если Каллас будет избрана, например, в Еврокомиссию или на важный пост в НАТО, это дело конечно бы раскопали, но станет ли оно решающим аргументом для отклонения ее кандидатуры? Сомневаюсь.

Так что и в этом скандале «тефлоновая» Партия реформ играет в тактику «простить и забыть». В конце концов, эта тактика сослужила им хорошую службу в скандале с финансированием, разразившемся более десяти лет назад. Не стоит преувеличивать и международный контекст. Однако история не всегда склонна повторяться - мы находимся на ранней стадии развития событий, нас ждут неожиданные повороты и новая информация.

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