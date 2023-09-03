Дожди заканчиваются? В ближайшие дни в Эстонии будет преимущественно солнечно

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на вторник ожидается малооблачная погода. После полуночи облачность уплотнится, может пройти кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11-17 градусов. Во вторник днем облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. На островах облака будут более разреженными, без существенных осадков. Ветер юго-западный - западный, 5-11, порывы до 15, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха днем составит 17-21 градус.

В ночь на среду переменная облачность. После полуночи с севера начнет проясняться, но местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный - северо-западный, 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, на побережье до 16 градусов. В среду днем переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-11, на северном побережье порывы до 14 м/с. Вечером ветер ослабеет. Температура воздуха в среду днем 16-19 градусов.