Похоронный звон для российской авиации: Кремль спешит спасти отрасль миллиардами рублей

К 2030 году «Аэрофлоту» придется списать 188 из 349 иностранных самолетов, так как в условиях санкций их просто нельзя будет содержать. Авиакомпания намерена заменить значительную часть своего западного парка, для которого нет запчастей, на российские самолеты. Для этого у отечественных производителей уже заказано 339 новых пассажирских самолетов, в том числе 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. Поставки новых самолетов должны начаться уже в этом году. Стоимость заказа составляет более 15 млрд евро. В то же время «Аэрофлот» сообщил об убытках в размере 735 млн евро за первое полугодие текущего года, несмотря на увеличение оборота на 48%.

В конце июля интернет-издание The Insider сообщило, что после середины 2022 года количество серьезных авиакатастроф на территории России будет стремительно расти. По мнению экспертов, опрошенных изданием, причины аварий схожи: «Недостаточная подготовка России к воздействию санкций, а также недостатки в контроле качества несертифицированных запчастей, закупаемых в Африке, Индии и других «дружественных странах».

В прошлом году «Аэрофлот» потратил на техническое обслуживание и ремонт своего парка самолетов и двигателей лишь пятую часть средств по сравнению с предыдущим годом, сообщает The Moscow Times. По меньшей мере 25 самолетов уже пришлось разобрать на запчасти.

Самолеты без тормозов