Похоронный звон для российской авиации: Кремль спешит спасти отрасль миллиардами рублей

«Аэрофлот» не может получить запчасти для самолетов Airbus и Boeing. Рейсы отменяются из-за технических сбоев и участившихся атак беспилотников. Однако собственная авиационная промышленность восточного соседа находится в зачаточном состоянии, и сейчас он пытается лихорадочно влить в отрасль огромные средства, пытаясь выйти из затруднительного положения.
Во вторник на прошлой неделе произошло важное событие в российской авиационной промышленности: в Комсомольске-на-Амуре успешно совершил первый полет пассажирский самолет SJ-100 Superjet, созданный практически полностью из отечественных комплектующих на заводе имени Яковлева. «Испытания подтвердили стабильную работу всех отечественных систем, хорошую управляемость и сбалансированность самолета», - передал ТАСС слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Самолет Superjet летает уже более десяти лет, но до сих пор он собирался в основном из западных комплектующих. Теперь предпринимается попытка практически полностью перейти на российское производство. Правда, первоначально для ускорения программы испытаний на первом прототипе использовались французско-российские двигатели SaM146, но, по имеющимся сведениям, второй прототип начинает испытания с полностью отечественными двигателями ПД-8.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства, что авиационной промышленности России необходимо оказать срочную поддержку. Он сообщил, что на техническое переоснащение самолетов производителям будет выделено 20 млрд рублей (192 млн евро), что будет способствовать достройке более 20 самолетов. «Мы надеемся, что такие меры позволят ускорить модернизацию отечественной авиации», - заключил Мишустин.
Мало денег
Однако такой пакет помощи - это капля в море. Так, например, в июле Росавиация объявила, что внесла в российский реестр воздушных судов в общей сложности 658 пассажирских самолетов, принадлежащих иностранным лизинговым компаниям, которые используются 30 авиакомпаниями, работающими в России. Как пишет Taloussanomat, эта регистрация является ответной мерой на санкции против России.
К 2030 году «Аэрофлоту» придется списать 188 из 349 иностранных самолетов, так как в условиях санкций их просто нельзя будет содержать. Авиакомпания намерена заменить значительную часть своего западного парка, для которого нет запчастей, на российские самолеты. Для этого у отечественных производителей уже заказано 339 новых пассажирских самолетов, в том числе 40 Ту-214, 89 SSJ-New и 210 МС-21. Поставки новых самолетов должны начаться уже в этом году. Стоимость заказа составляет более 15 млрд евро. В то же время «Аэрофлот» сообщил об убытках в размере 735 млн евро за первое полугодие текущего года, несмотря на увеличение оборота на 48%.
В конце июля интернет-издание The Insider сообщило, что после середины 2022 года количество серьезных авиакатастроф на территории России будет стремительно расти. По мнению экспертов, опрошенных изданием, причины аварий схожи: «Недостаточная подготовка России к воздействию санкций, а также недостатки в контроле качества несертифицированных запчастей, закупаемых в Африке, Индии и других «дружественных странах».
В прошлом году «Аэрофлот» потратил на техническое обслуживание и ремонт своего парка самолетов и двигателей лишь пятую часть средств по сравнению с предыдущим годом, сообщает The Moscow Times. По меньшей мере 25 самолетов уже пришлось разобрать на запчасти.
Самолеты без тормозов
Особенно любопытной была опубликованная в первой половине августа новость о том, что у самолетов «Аэрофлота» были отключены тормоза. В связи с тем, что Россия испытывает трудности с заменой изношенных тормозов на самолетах Airbus и Boeing, авиакомпания дала указание своим пилотам вообще отключить некоторые тормоза. Поэтому для замедления самолета при посадке они в основном использовали реверсы двигателей, или реактивные тормоза, которые поворачивают тягу в противоположную сторону и замедляют самолет.
Аэрофлот разослал пилотам памятку, информация о котором попала в издание «Авиаторщина». В ней, в частности, предупреждалось: «Самолет стремится развернуться в ту сторону, где отключены тормоза. Будьте особенно внимательны при посадке на мокрую ВПП (взлетно-посадочную полосу) при боковом ветре!!!! Ограничения по ширине взлетно-посадочной полосы. Опасность пересечения границы ВПП!!!»
Чтобы обойти санкции, российские авиакомпании отправляют свои самолеты в Иран для технического обслуживания и ремонта. Иран находится под западными санкциями уже несколько десятилетий и имеет большой опыт эксплуатации самолетов западного производства в воздухе, несмотря на ограничения.
Источники Aviation Week сообщают, что Россия также получает запасные части для западных пассажирских самолетов из Турции и Юго-Восточной Азии. Однако поставлять крупные компоненты, такие как двигатели, становится все труднее.
Однако в этом году «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании нашли способы обойти санкции. Ссылаясь на таможенную статистику, интернет-издание «Верстка» пишет, что российским авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» с помощью компаний из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов удалось в первом полугодии ввезти запасных частей на сумму не менее 171 млн долл. Таким образом, российские туристы по-прежнему смогут летать, в частности, в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет и на Мальдивы.