В Швеции произошли беспорядки после акции сожжения Корана

Организатором акции стал иракский беженец Салван Момика, чьи протесты, включающие осквернение мусульманских священных писаний, вызвали бурную реакцию во многих странах Ближнего Востока.

Воскресные демонстрации прошли в центре Мальмё, где проживает большое количество иммигрантов. По данным телеканала SVT, в акции приняли участие около 200 человек.

«Некоторые зрители выразили возмущение, когда организатор сжег тексты», - заявили в полиции.

В заявлении говорится, что атмосфера временами накалялась, а правоохранительные органы добавляют, что беспорядки произошли в 13:45 (14:45 по эстонскому времени).

По данным полиции, мероприятие закончилось, когда организатор ушел, но группа людей осталась на месте происшествия.

Десять человек были задержаны за нарушение общественного порядка, еще двое арестованы по подозрению в участии в беспорядках.

По сообщениям местных СМИ, некоторые зрители бросали камни в сторону Момика. На видеозаписи с места событий видно, как несколько человек пытаются прорваться через заграждение, но их останавливает полиция.

На другой видеозаписи видно, как мужчина пытается остановить полицейскую машину, увозящую Момика с места событий.

Различные демонстрации Момика вызвали ярость, направленную на шведские власти, а также дипломатическую напряженность между королевством и рядом стран Ближнего Востока.

Правительство Швеции осуждает осквернение Корана, но отмечает, что конституция страны защищает свободу слова и собраний.

В середине августа Шведская полиция обороны повысила уровень террористической угрозы до четырех по пятибалльной шкале.

В начале августа Швеция также приняла решение об усилении пограничного контроля.