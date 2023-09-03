Фантастическая Кристин Таттар снова стала чемпионкой мира!

В заключительный день соревнований эстонка вышла с преимуществом в пять бросков над своей ближайшей преследовательницей Мисси Гэннон, и сегодня ей удалось его увеличить: в итоге двух звезд разделили семь бросков. Следует отметить, что еще вчера вечером Таттар и американку в какой-то момент разделяли всего два броска.