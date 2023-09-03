Фантастическая Кристин Таттар снова стала чемпионкой мира!

Эстонская спортсменка Кристин Таттар в воскресенье в США во второй раз завоевала титул чемпионки мира по диск-гольфу.
В заключительный день соревнований эстонка вышла с преимуществом в пять бросков над своей ближайшей преследовательницей Мисси Гэннон, и сегодня ей удалось его увеличить: в итоге двух звезд разделили семь бросков. Следует отметить, что еще вчера вечером Таттар и американку в какой-то момент разделяли всего два броска.
Таттар, которая недавно стала чемпионом Европы в Таллинне, завершила чемпионат мира с результатом 286 бросков. Гэннон - 293, а бронзовый призер Холин Хэндли - 299.
Еще одна эстонка, Кейти Тятте, также принимала участие в чемпионате мира. Если перед воскресными соревнованиями она занимала 14-е место, то в итоговом зачете крупных соревнований Тятте стала 11-й. Она завершила чемпионат мира с результатом 312 бросков.