Британский экс-генерал назвал пять шагов для успеха ВСУ

Нынешнее контрнаступление ВСУ не сможет сократить вдвое площадь оккупированных РФ территорий страны к зиме, но оно показало, что российскую армию можно победить - не в 2023 году, но в 2024-2025 годах. Такую оценку высказал на страницах газеты Financial Times британский генерал в отставке Ричард Берронс в воскресенье, 3 сентября.

«Скромный прогресс, достигнутый этим летом, показывает, что, хотя преодоление хорошо подготовленной обороны в ходе ведущейся традиционными методами войны может быть одной из самых трудных операций, оно все же может быть реализовано», - пишет Берронс.

При этом он указывает, что война, вероятно, будет иметь затяжной характер: «Российские силы растянуты, измотаны и не имеют резервов, но если они просто не сдадутся, то это будет еще долгий путь». Украине потребуется время до середины 2024 года, чтобы восстановить мощь военно-воздушных сил и решить проблему с недостатком оборудования для разминирования, констатирует экс-генерал.

Рекомендации для военного успеха ВСУ

Берронс называет пять шагов, которые, по его мнению, могут привести к военному успеху ВСУ. Во-первых, Киеву не стоит форсировать достижение успеха на поле боя до того, как появятся нужные для этого средства. Во-вторых, в течение всей зимы необходимо оказывать неослабевающее давление на российские оккупационные силы, считает он.