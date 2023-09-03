Британский экс-генерал назвал пять шагов для успеха ВСУ

Война России против Украины продлится как минимум до 2024 года, считает британский генерал в отставке Ричард Берронс. Он рекомендует ВСУ добиться нейтрализации Черноморского флота РФ.
Нынешнее контрнаступление ВСУ не сможет сократить вдвое площадь оккупированных РФ территорий страны к зиме, но оно показало, что российскую армию можно победить - не в 2023 году, но в 2024-2025 годах. Такую оценку высказал на страницах газеты Financial Times британский генерал в отставке Ричард Берронс в воскресенье, 3 сентября.
«Скромный прогресс, достигнутый этим летом, показывает, что, хотя преодоление хорошо подготовленной обороны в ходе ведущейся традиционными методами войны может быть одной из самых трудных операций, оно все же может быть реализовано», - пишет Берронс.
При этом он указывает, что война, вероятно, будет иметь затяжной характер: «Российские силы растянуты, измотаны и не имеют резервов, но если они просто не сдадутся, то это будет еще долгий путь». Украине потребуется время до середины 2024 года, чтобы восстановить мощь военно-воздушных сил и решить проблему с недостатком оборудования для разминирования, констатирует экс-генерал.
Рекомендации для военного успеха ВСУ
Берронс называет пять шагов, которые, по его мнению, могут привести к военному успеху ВСУ. Во-первых, Киеву не стоит форсировать достижение успеха на поле боя до того, как появятся нужные для этого средства. Во-вторых, в течение всей зимы необходимо оказывать неослабевающее давление на российские оккупационные силы, считает он.
В-третьих, Украина должна системно добиваться ослабления военной хватки России на своих территориях в 2024 году и в последующий период: «Разгром артиллерийского вооружения имеет большое значение, как и атаки на цели в более глубоком тылу на всей оккупированной территории».
В-четвертых, необходимо нейтрализовать российский Черноморский флот, который является двигателем разрушительных ударов Москвы крылатыми ракетами и ключевым ограничителем экспорта зерна. «Следует сделать так, чтобы к весне 2024 года Черноморский флот больше не играл существенной роли в этой войне», - указывает эксперт.
И в-пятых, необходимо признать, что в этой войне определяющим фактором военного успеха является оборонно-промышленный потенциал Запада и Украины, пишет Берронс. «Можно было бы обеспечить пополнение из запасов, но в настоящее время кампания Украины зависит от союзников, которые наращивают объемы своей оборонной промышленности. Поступление боеприпасов с новых расширенных производственных линий начнется самое раннее с середины 2024 года, и это должно обеспечить существенный перелом в наступательном потенциале Киева», - резюмирует экс-генерал.