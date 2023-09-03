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Зеленский объявил, что Алексей Резников уйдет с поста министра обороны Украины

Meduza.io
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Алексей Резников.
Алексей Резников. Фото: MICHAEL PROBST/AP

Алексей Резников покинет пост министра обороны Украины. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении 3 сентября.

Вместо Резникова он предложил назначить на пост министра обороны Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

«Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. <…> Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», - заявил Зеленский.

Рустем Умеров имеет крымскотатарское происхождение. Он был одним из основателей общественной организации «Землячество крымских татар», а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2019 году Умеров стал депутатом Верховной рады. Фондом госимущества Украины Умеров руководит с 2022 года.

Алексей Резников возглавлял министерство обороны Украины с ноября 2021 года. Первые сообщения о его отставке появились после того, как в начале 2023 года в Украине из-за коррупционных скандалов уволили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны.

Очередные сообщения о возможной замене Резникова появились в августе 2023 года. В частности, об этом сгообщали источники «Украинской правды».

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