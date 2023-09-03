Зеленский объявил, что Алексей Резников уйдет с поста министра обороны Украины

Вместо Резникова он предложил назначить на пост министра обороны Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

«Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. <…> Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», - заявил Зеленский.

Рустем Умеров имеет крымскотатарское происхождение. Он был одним из основателей общественной организации «Землячество крымских татар», а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2019 году Умеров стал депутатом Верховной рады. Фондом госимущества Украины Умеров руководит с 2022 года.

Алексей Резников возглавлял министерство обороны Украины с ноября 2021 года. Первые сообщения о его отставке появились после того, как в начале 2023 года в Украине из-за коррупционных скандалов уволили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны.