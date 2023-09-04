Нобелевский фонд отозвал приглашения для послов России, Беларуси и Ирана на банкет, который традиционно устраивается в Стокгольме в конце года по случаю вручения Нобелевских премий.
Послов России и Беларуси больше не ждут на Нобелевском банкете в Швеции. Когда их пригласили, разразился скандал
В заявлении организации говорится, что решение фонда пригласить на церемонию представителей всех стран, чьи дипмиссии представлены в Швеции и Норвегии, вызвало резкую реакцию общественности.
После того, как в пятницу фонд объявил об этих приглашениях, на него обрушились с критикой в Украине, а в Швеции лидеры по меньшей мере трех политических партий заявили, что бойкотируют банкет, если приглашение послам этих стран не будет отозвано.
Приглашения России, Беларуси и Ирану также поставили под вопрос появление на банкете короля Швеции, который неизменно присутствует на нем каждый год.
Представители шведской королевской семьи назвали приглашение удивительным, добавив, что король размышляет о том, насколько для него уместно присутствие на мероприятии с такими гостями.
Когда стало Нобелевский фонд объявил об отмене приглашений трем странам, официальный представитель МИД Украины уже назвал это решение победой гуманизма.
При этом в Норвегии, где вручают Нобелевскую премию мира, приглашения всем послам, в том числе российскому, до сих пор остаются в силе, говорится в заявлении Нобелевского фонда.
В МИД Украины призвали и Норвегию последовать примеру Швеции.
Как развивался скандал
Традиционно на банкеты по случаю вручения этих престижных премий приглашают представителей всех стран, чьи дипмиссии представлены в Швеции и Норвегии, но в прошлом году из-за российской агрессии в Украине при поддержке Беларуси, а также жестокого подавления антиправительственных протестов в Иране эти три страны приглашены не были.
В этом году организаторы изначально хотели пригласить три страны, заявив в пятницу, что фонд стремится привлечь к диалогу даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии.
Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен так объяснил решение вновь пригласить три эти страны: «Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сужается».
«Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ».
Но реакция общества ожидаемо оказалась крайне резкой. Шведский депутат Европарламента от либеральной партии Карин Карлсбро суммировала ее, обвинив Фонд в создании опасного прецедента.
По ее словам, Фонд «дал зеленый свет приглашению России на гламурную вечеринку, в то время как ракеты падают на украинские культурные центры и убивают детей».
В комментарии общественному радио Швеции она назвала Россию, Беларусь и Иран государствами-изгоями, которые «угнетают своих граждан, ведут войну и террор против собственного народа и соседних стран».