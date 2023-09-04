Послов России и Беларуси больше не ждут на Нобелевском банкете в Швеции. Когда их пригласили, разразился скандал

В заявлении организации говорится, что решение фонда пригласить на церемонию представителей всех стран, чьи дипмиссии представлены в Швеции и Норвегии, вызвало резкую реакцию общественности.

После того, как в пятницу фонд объявил об этих приглашениях, на него обрушились с критикой в Украине, а в Швеции лидеры по меньшей мере трех политических партий заявили, что бойкотируют банкет, если приглашение послам этих стран не будет отозвано.

Приглашения России, Беларуси и Ирану также поставили под вопрос появление на банкете короля Швеции, который неизменно присутствует на нем каждый год.

Представители шведской королевской семьи назвали приглашение удивительным, добавив, что король размышляет о том, насколько для него уместно присутствие на мероприятии с такими гостями.

Когда стало Нобелевский фонд объявил об отмене приглашений трем странам, официальный представитель МИД Украины уже назвал это решение победой гуманизма.

При этом в Норвегии, где вручают Нобелевскую премию мира, приглашения всем послам, в том числе российскому, до сих пор остаются в силе, говорится в заявлении Нобелевского фонда.

В МИД Украины призвали и Норвегию последовать примеру Швеции.

Как развивался скандал