Рыба из Maxima кишит червями: житель Эстонии решил полакомиться окунем, но не тут-то было

«Сегодня, 2 сентября, я купил в Stroomi Maxima в Таллинне красного окуня в количестве двух штук. Придя домой, обнаружил, что в обеих рыбах червяки! Написал в службу поддержки клиентов Maxima, после чего на электронную почту пришел автоматический ответ, что они работают только с понедельника по пятницу», – рассказал Александр, добавив, что пока торговая сеть разбирается, он хотел бы через СМИ предупредить о паразитах в рыбе других покупателей.