ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Кая Каллас: я одалживала своим друзьям деньги, но не всегда получала их обратно

В ходе заседания Каллас отметила, что ее сбережения относятся к тем временам, когда она была очень хорошим адвокатом. Она подчеркнула, что проработала 28 лет, из них 17 в частном секторе, в том числе была партнером в двух адвокатских бюро. «Я была очень хорошим адвокатом и хорошо зарабатывала», - сказала Каллас.

Каллас добавила, что, разумеется, своими сбережениями обязана отнюдь не последним пяти годам в политике в Эстонии. Она заявила, что в частном секторе зарабатывала в девять раз больше, чем в политике, и что выбрала политическую карьеру не из-за денег, а из желания сделать что-то для Эстонии.

Премьер-министр подчеркнула, что не скрывала своих доходов и у нее остались большие сбережения, потому что она мало тратила. Член комиссии Ирья Лутсар («Ээсти 200») также подметила, что если человек трудолюбив, то у него нет времени тратить деньги. Вопросы о финансах Каллас возникли в связи с кредитами, которые она предоставила предприятию Арво Халлика Novaria Consult. Общая сумма двух кредитов составила 370 000 евро.

Что касается одного из предыдущих займов, не относящегося к компании Novaria Consult, то, по словам Каллас, он был предоставлен ее знакомому. «Я одалживала деньги своим друзьям и не всегда получала их обратно», - призналась Каллас. А именно: ее подруга, получив кредит, открыла салон красоты, а затем и ресторан.